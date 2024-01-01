Uludağ'da coşkulu yeni yıl kutlaması TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ, yeni yılının ilk dakikalarına coşkuyla girdi. Yeni yıl tatilini geçirmek için Uludağ'ı tercih edenler ile günübirlikçilerin akın ettiği zirvede kalabalık göze çarparken, Muazzez Ersoy ile Mithat Körler sahne performanslarıyla tatilcilere neşe dolu dakikalar geçirdi.

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ, yeni yılının ilk dakikalarına coşkuyla girdi. Yeni yıl tatilini geçirmek için Uludağ'ı tercih edenler ile günübirlikçilerin akın ettiği zirvede kalabalık göze çarparken, Muazzez Ersoy ile Mithat Körler sahne performanslarıyla tatilcilere neşe dolu dakikalar geçirdi.

Kış turizminin önemli noktalarından Uludağ, yağışın olmaması nedeniyle bu yılın ilk dakikalarına az miktarda karla girdi. Karın yeterli seviyede olmamasına rağmen tatilciler yeni yıla girmek için Uludağ'a akın etti. Konaklama hizmeti veren işletmelerdeki doluluk oranı yüzde 100'e ulaşırken, günübirlikçilerle birlikte zirve kalabalık günlerinden birini geçirdi. Yeni yıla dakikalar kala kayak pistini dolduran tatilciler, hep birlikte geri sayım yaparak 2024'e girdi. Çalan şarkıların yanı sıra havai fişek gösterisiyle eğlence doruk nokrasına çıktı.

Yeni evlenen ve yılbaşı tatili ile balayını birleştirerek Uludağ'a geldiklerini belirten Büşra Aydın, "Burada olmaktan çok mutluyuz. Kocaeli'nden buraya yılbaşı olduğu için eşimle geldik. Ortam çok güzel, çok kalabalık. Beklediğimden de kalabalık. Eğlenceli buldum." diye konuştu.

Kar sevdiği için Uludağ'a geldiğini belirten Müge Kaya, "Buradaki ortamı çok beğendim. 2023'ün son anları çok güzel geçti." ifadelerini kullandı.

'KAPASİTEMİZİ TAMAMEN DOLDURDUK'

Yeni yılı bu sene karsız bir Uludağ ortamıyla karşıladıklarını söyleyen otel işletmecisi Erdem Başarır, son günlerde rezervasyonlarda hareketlilik yaşandığını kaydetti. Başarır, kapasitelerini tamamen doldurduklarını belirterek, "Yılbaşı pazar gününe denk gelince üç günlük program yaptık. Misafirlerimiz de bu programlara yoğun ilgi gösterdi. Yeni yılı Uludağ'da coşkuyla karşıladık." dedi.

MİTHAT KÖRLER İLE MUAZZEZ ERSOY SAHNE ALDI

Öte yandan yılbaşı nedeniyle tatilini Uludağ'da geçirmek isteyenler, yeni yıla Mithat Körler ile Muazzez Ersoy konserleriyle girdi. Bir otelde sahne alan Mithat Körler, sevilen şarkılarını söyleyerek izleyenleri kendine hayran bıraktı. Başka bir otel de yeni yıl için Muazzez Ersoy'u getirerek, müşterilerine unutulmaz bir yılbaşı geçirmelerini sağladı. Ersoy, 'Ya seninle, ya sensiz', 'Yalan değil, pek kolay olmayacak unutmak' gibi birbirinden güzel Türk Sanat Müziği eserlerini seslendirdi. Kendini dinleyenlerden tam not alan Muazzez Ersoy, yeni yılın mutluluk getirmesini diledi.