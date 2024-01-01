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        Bursa'da gençler, yeni yıla İstiklal Marşı okuyarak girdi

        BURSA'da kentin belirli noktalarında vatandaşlar yeni yılı coşkuyla karşılarken; kutlamalar için bir araya gelen bir grup İstiklal Marşı okudu. Gençlerden biri de trafiği durdurup saygı duruşuna geçti.  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 01:48 Güncelleme: 01.01.2024 - 01:50
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        Bursa'da gençler, yeni yıla İstiklal Marşı okuyarak girdi
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        BURSA'da kentin belirli noktalarında vatandaşlar yeni yılı coşkuyla karşılarken; kutlamalar için bir araya gelen bir grup İstiklal Marşı okudu. Gençlerden biri de trafiği durdurup saygı duruşuna geçti.  

        Bursa'da yeni yılın gelişini kentin belirli noktalarında toplanan vatandaşlar ıslık ve alkışlarla coşkuyla kutladı. 2024'ün gelişini kutlamak isteyen vatandaşlar, araçlarıyla yollara çıkarak korna çalıp, konvoy oluşturdu. Bursa'nın Merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde yeni yılı kutlamak için bir araya gelen bir grup genç, İstiklal Marşı okuyarak yeni yılı kutladı. Çevredeki vatandaşlar gençlere eşlik ederek İstiklal Marşı okurken, aralarından bir genç yolu trafiğe kapatarak saygı duruşunda bekledi. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yol trafiğe açılırken, gençler, müziklerle dans edip yeni yılın gelişini doyasıya kutladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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