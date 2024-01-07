Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        'Yavru' adını verdiği sistemle milyonlarca liralık vurgun yaptı, yakalandığında cebinden para çıkmadı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 00:34 Güncelleme: 07.01.2024 - 00:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Yavru' adını verdiği sistemle milyonlarca liralık vurgun yaptı, yakalandığında cebinden para çıkmadı (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        BABA-OĞUL DAHİL 3 KİŞİ TUTUKLANDI; 2 KİŞİYE EV EV HAPSİ, 1 KİŞİ DE SERBEST

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, 'yavru' adını verdiği sistemle, piyasa değerinin altında altın satma ve kazanç sağlama vaadiyle, müşterilerini yaklaşık 500 milyon TL dolandırıp kaçtığı İstanbul'da yakalanan kuyumcu Ahmet Öz (44) ile 6 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ahmet Öz ile babası Sedat Öz ve Ahmet Öz´ü İstanbul'a kaçıran Hakan Şenocak tutuklanırken, kuyumcu ortağı A.F.Ş. ile kuyumcu çalışanı S.İ.'ye ev hapsi verildi. Ahmet Öz´ü İstanbul´daki evinde saklayan R.E. ise yurt dışı yasağı kararı ile serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        AK Parti’nin İstanbul adayı Murat Kurum
        AK Parti’nin İstanbul adayı Murat Kurum
        AK Parti’nin 3 büyükşehir adayı belli oldu
        AK Parti’nin 3 büyükşehir adayı belli oldu
        Öğrenci servisini kaçıran zanlı konuştu
        Öğrenci servisini kaçıran zanlı konuştu
        Irak'ın kuzeyine hava harekatı
        Irak'ın kuzeyine hava harekatı
        İsias Otel sahibinden ilginç savunma
        İsias Otel sahibinden ilginç savunma
        Refüjü aşıp otomobile çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
        Refüjü aşıp otomobile çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
        "Yıldız gibi parlıyor"
        "Yıldız gibi parlıyor"
        'Yaşanan süreç 2003 ile aynı değil'
        'Yaşanan süreç 2003 ile aynı değil'
        Blinken Türkiye'de
        Blinken Türkiye'de
        Svensson, Kartal oluyor!
        Svensson, Kartal oluyor!
        Üniversite öğrencisi Gökçe Bebeci evinde ölü bulundu
        Üniversite öğrencisi Gökçe Bebeci evinde ölü bulundu
        Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez 11'de!
        Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez 11'de!
        "Bayern Münih sistemini kuruyoruz"
        "Bayern Münih sistemini kuruyoruz"
        Emekli işçi ve çiftçiye ek zam hazırlığı
        Emekli işçi ve çiftçiye ek zam hazırlığı
        Seçil Erzan'ın kırık telefonundan yeni mesajlar çıktı!
        Seçil Erzan'ın kırık telefonundan yeni mesajlar çıktı!
        Ayla Algan'a veda edildi
        Ayla Algan'a veda edildi
        Siyasi liderler üzerine 10 unutulmaz film
        Siyasi liderler üzerine 10 unutulmaz film
        Yüzde 48 artışla başladı
        Yüzde 48 artışla başladı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        AK Parti Grup Başkanvekili Efkan Ala, Bursa'da konuştu:
        AK Parti Grup Başkanvekili Efkan Ala, Bursa'da konuştu:
        Bursa'da zabıta aracıyla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Bursa'da zabıta aracıyla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Bursa'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1kişi yaralandı
        Bursa'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1kişi yaralandı
        Akaryakıt istasyonunda minibüste sucuk yıkayan 3 kişi gözaltına alındı (2)
        Akaryakıt istasyonunda minibüste sucuk yıkayan 3 kişi gözaltına alındı (2)
        Akaryakıt istasyonunda minibüste sucuk yıkayan 3 kişi gözaltına alındı
        Akaryakıt istasyonunda minibüste sucuk yıkayan 3 kişi gözaltına alındı
        Bursa'da akaryakıt istasyonunda minibüste sucuk yıkanmasına ilişkin 2 kişi...
        Bursa'da akaryakıt istasyonunda minibüste sucuk yıkanmasına ilişkin 2 kişi...