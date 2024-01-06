Svensson, Kartal oluyor! Transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala Beşiktaş'ta hareketlilik devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Adana Demirspor ile yollarını ayıran Jonas Svensson'u gündemine aldı

Yukatel Adana Demirspor kısa süre önce Jonas Svensson ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını açıkladı. Bu gelişmenin ardından Beşiktaş, Adana Demirspor ile sözleşmesini fesheden Jonas Svensson’u gündemine aldı.

Siyah-beyazlılar, Norveçli oyuncudan olumlu yanıt alırken sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmenin imzalanması bekleniyor.

Adana Demirspor forması ile toplamda 84 maça çıkan Norveçli futbolcu takımına 1 gol 9 asistlik katkı sağladı. Svensson bu sene Adana Demirspor ile 14 maça çıkarken 3 asist yaptı.