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        Eline saplanan çivi ile hastaneye geldi

        BURSA´nın İnegöl ilçesinde mobilya imalathanesinde çalışan Ali Sultan S. (35), iş yerinde eline saplanan çiviyle gittiği hastanede tedaviye alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 12:00 Güncelleme: 27.01.2024 - 12:05
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        Eline saplanan çivi ile hastaneye geldi
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        BURSA´nın İnegöl ilçesinde mobilya imalathanesinde çalışan Ali Sultan S. (35), iş yerinde eline saplanan çiviyle gittiği hastanede tedaviye alındı.

        Mahmudiye Mahallesi 14´üncü Sokak´taki bir mobilya atölyesinde çalışan Sultan S., tahta paletlere basınçlı tabanca ile çivi çakmaya başladı. Bu sırada Sultan S., bir anlık dalgınlıkla çiviyi sağ eline çaktı. Yaralanan Sultan S., elindeki çivi ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Sultan S´nin elindeki çivi çıkartıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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