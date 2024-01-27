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        Haberler Gündem Hava Durumu Doğu bölgesinde kırmızı alarm | Son dakika haberler: 4 kentte 1444 yerleşim birimine kar yüzünden ulaşılamıyor! Kar yağışı devam edecek mi?

        4 kentte 1444 yerleşim birimine ulaşılamıyor! Kar esareti!

        Yurt genelinde iç bölgelerle, Doğu ve Güneydoğu'da etkisini hissettiren kar yağışının ardından Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 1444 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 11:23 Güncelleme: 27.01.2024 - 11:48
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        4 kentte 1444 yerleşim birimine ulaşılamıyor! Kar esareti!
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        Van'ın kırsal bölgelerinde dün akşam etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu. Gece başlayan kar nedeniyle kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.

        VAN'DA 451 YOL KAPANDI

        AA'da yer alan habere göre Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde olumsuz hava koşulları sonucu 451 yerleşim biriminin yolu kapandı.

        Belediye ekipleri, kapanan mahalle ve mezra yollarının açılması için çalışma başlattı.

        BİTLİS'TE 315 KÖY YOLU KARA TESLİM

        Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar ve tipi nedeniyle il genelinde 315 köy yolunun kapandığını belirtti.

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        ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

        Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması için kardan kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

        Belediye ve karayolları ekipleri de kar temizleme çalışması yürüttü. Vatandaşlar da araçlarının üzerinde ve iş yerlerinin önünde biriken karları küreklerle temizledi.

        HAKKARİ'DE 355 KÖY VE MEZRAYA ULAŞILAMIYOR

        Hakkari İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, dün gece kentte etkisini artıran kar nedeniyle 355 köy ve mezranın yolu kapandı.

        Karla mücadele ekipleri, söz konusu yolların açılması için çalışma başlattı.

        Kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu kentte araçlar karla kaplandı, esnaf ve vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

        Belediye ekipleri de kent merkezinde yolların açık tutulması için karla mücadele çalışması yürüttü.

        MUŞ'TA 323 KÖY YOLUNU KAPANDI

        Muş'ta 2 günden bu yana aralıklarla etkili olan kar yaşamı olumsuz etkiledi, ulaşımda aksamalara neden oldu.

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        Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yoğun kar ve tipi nedeniyle 323 köy yolunun kapandığını belirtti.

        Kapalı yolların açılması için ekiplerin sahada çalıştığını ifade eden Yentür, acil durumlar için de ekiplerin hazır beklediğini aktardı.

        Belediye ve Karayolları karla mücadele ekipleri de kent merkezi ve bağlantı yollarında kar temizleme ile tuzlama çalışması yaptı.

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