İzmir deprem son dakika: İzmir'de 5.1 büyüklüğünde deprem paniğe neden oldu! Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

İzmir deprem son dakika: İzmir'de 5.1 büyüklüğünde deprem paniğe neden oldu! Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

Son dakika haberi İzmir'de 5.1 büyüklüğünde deprem! İzmir'de bu sabah 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Manisa'da da hissedildi AFAD'dan yapılan açıklamada deprem, saat: 08.19'da Kuşadası Körfezi açıklarında yaşandı.

İzmir'de, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, saat 08.19'da, merkez üssü Ege Denizi Kuşadası açıklarında bir deprem kaydedildi.

MANİSA'DA DA HİSSEDİLDİ

DHA'da yer alan habere göre yerin 8.51 kilometre derinliğindeki meydana gelen deprem, İzmir'in yanı sıra Manisa'da da hissedildi.

OLUMSUZLUK TESPİT EDİLMEDİ

Kısa süreli endişeye neden olan depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Ekipler, bölgede saha çalışmalarını sürdürüyor.