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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremde o apartmanda 100 kişi ölmüştü! Firari müteahhit yakalandı!

        6 Şubat'ta o apartmanda 100 kişi ölmüştü! Firari müteahhit ile ilgili flaş gelişme!

        Kahramanmaraş merkezli, geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen depremde Diyarbakır'da, 100 kişinin hayatını kaybettiği Hisami Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin davada, firari olarak aranan arsa sahibi müteahhit Nurettin Özcan, İstanbul'da yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özcan, tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 12:02 Güncelleme: 27.01.2024 - 12:07
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        6 Şubat'ta o apartmanda 100 kişi ölmüştü! Firari müteahhit ile ilgili flaş gelişme!
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        İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirdikleri rutin asayiş uygulamaları sırasında şüpheli ve tedirgin davranış sergileyen bir kişiyi durdurdu.

        GBT KONTROLÜNDE SANIK OLDUĞU ÇIKTI

        AA'da yer alan habere göre GBT kontrolünde Nurettin Özcan'ın, Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında Diyarbakır'da yıkılan ve 100 kişinin hayatını kaybettiği Hisami Apartmanı'na yönelik devam eden davada 18 Ocak'ta hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan sanık olduğu belirlendi.

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        ADLİYEYE SEVK EDİLDİ TUTUKLANDI

        Sanık Özcan, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özcan, tutuklandı.

        22 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İSTENİYORDU

        Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'da 100 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin yaralandığı Hisami Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin görülen davada, sanık Nurettin Özcan'ın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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