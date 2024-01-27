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        TSK'nin keskin burunları, Bursa'da gerçeği aratmayan tatbikatlarla titiz eğitimlerden geçiyor

        Bursa'da, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) en büyük köpek eğitim merkezi olan Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı bünyesindeki Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığında askeri harekatlar, doğal afetler ve çeşitli amaçlar için gerçeğini aratmayan tatbikatlar yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 11:01 Güncelleme: 27.01.2024 - 11:18
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        TSK'nin keskin burunları, Bursa'da gerçeği aratmayan tatbikatlarla titiz eğitimlerden geçiyor
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        Bursa'da, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) en büyük köpek eğitim merkezi olan Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı bünyesindeki Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığında askeri harekatlar, doğal afetler ve çeşitli amaçlar için gerçeğini aratmayan tatbikatlar yapılıyor.

        Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı gibi harekatlarda ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde üstün performansıyla göz dolduran TSK bünyesindeki köpeklerin bazıları Bursa'nın Gemlik ilçesinde zorlu eğitimlerden geçiriliyor.

        Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığında "bomba ve mayın arama, iz takip, arama, keşif, devriye ve narkotik madde arama" olmak üzere 7 farklı branşta ihtisas eğitimlerini tamamlayan köpekler, TSK bünyesinde kritik bölgelerde görev yapabilecek hale getiriliyor.

        Özellikle teröristlerle sıcak temasların yaşandığı bölgelerde kullanılan "Alman Çoban, Labrador ve Belçika Malinois" ırkı köpekler, mayın ve el yapımı patlayıcılar ile bunlara bağlanmış tuzakları yüzde 100 bulma yeteneğine sahip olmalarıyla dikkati çekiyor.

        Dedektörlere kıyasla yanlış cevap verme oranının daha düşük olduğu belirtilen bu köpekler, eğitim sırasında alana yerleştirilen mayın ve patlayıcıları tek tek tespit ederek yerlerinin belirlenmesini sağlıyor.

        Dünyadaki bütün köpekler ipe bağlı şekilde arama gerçekleştirirken Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığında yetiştirilen köpekler serbest arama yapabiliyor.

        - Eğitim süreci

        Komutanlık bünyesinde eğitim ve üretim aşamasında 2 bölükte, köpek yavruları 3 aylık bakımın ardından teste tabi tutuluyor ve kabiliyetlerine uygun alanlara yönlendiriliyor. Daha sonra 6 aylık sosyalizasyon eğitimiyle süreç başlıyor. 20 aylık dönemin son 3 ayında ise göreve gidecek köpek, eğiticisiyle beraber bağ kurma eğitimi alıyor.

        Eğitimlerini hem komutanlık içindeki alanlarda hem de sahada tatbikatlarla tamamlayan köpekler, Türkiye'nin dört bir yanında görev yapıyor, ağırlıklı olarak terörle mücadele harekat bölgelerinde görev yapıyor.

        - Eğitilen köpeklerden bazıları deprem bölgesinde görev aldı

        Gemlik'teki komutanlıkta eğitilen ve çeşitli unsurlarda görevlerini sürdüren köpeklerden 29'u, geçen sene Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından enkaz bölgelerinde çalışmalara katıldı. Bu köpeklerden 5'i ise Gemlik'ten sahaya gönderildi.

        Söz konusu 29 köpek, 78 depremzedenin enkazlardan kurtarılmasında ekiplere destek sağladı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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