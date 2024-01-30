Boşanma aşamasındaki eşini, merdane ile başına vurduktan sonra boğmuş (2)

ADLİYEYESEVK EDİLDİ

Bursa´da boşanma aşamasındaki eşi Seher Kındaç'ı (42) öldürüp kaçan Turgay Kındaç (45) polis ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan Kındaç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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