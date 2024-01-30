Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Uyuz olan çift, hayvanlarda kullanılan parazit kremini sürünce hastanelik oldu

        BURSA´nın İnegöl ilçesinde vücutlarında kaşıntı olan Kamile (54) ve Fuat K. (76) çifti, büyükbaşlarda kullanılan parazit kremini sürdükten sonra kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Çiftin, uyuz hastalığına yakalandığı belirlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 11:58 Güncelleme: 30.01.2024 - 12:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uyuz olan çift, hayvanlarda kullanılan parazit kremini sürünce hastanelik oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA´nın İnegöl ilçesinde vücutlarında kaşıntı olan Kamile (54) ve Fuat K. (76) çifti, büyükbaşlarda kullanılan parazit kremini sürdükten sonra kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Çiftin, uyuz hastalığına yakalandığı belirlendi.

        Orhaniye Mahallesi Yenişehir Caddesi´nde oturan Kamile K. ile eşi Fuat K., vücutlarında kaşıntı olunca, bu bölgelere büyükbaşlarda kullanılan parazit kremi sürdü. Bir süre sonra kaşıntıları artan ve kusmaya başlayan çift, yakınlarının çağırdığı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çiftin yapılan tahlillerinde uyuz hastalığına yakalandıkları tespit edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
        Açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
        Şubatta doğalgaza zam gelecek mi?
        Şubatta doğalgaza zam gelecek mi?
        Kilisedeki saldırı ile ilgili sıcak gelişme!
        Kilisedeki saldırı ile ilgili sıcak gelişme!
        Dikili'de balıkçı teknesi battı: 3 ölü, 2 kayıp
        Dikili'de balıkçı teknesi battı: 3 ölü, 2 kayıp
        AK Parti’nin seçim vaatleri neler?
        AK Parti’nin seçim vaatleri neler?
        Torreira'yla nikah tazelendi!
        Torreira'yla nikah tazelendi!
        İnsan beynine çip yerleştirdi
        İnsan beynine çip yerleştirdi
        Antakya nasıl yeniden ayağa kalkar?
        Antakya nasıl yeniden ayağa kalkar?
        "Bu sıcağa kar dayanmaz"
        "Bu sıcağa kar dayanmaz"
        "260 milyon lira dağıttık"
        "260 milyon lira dağıttık"
        Okan Buruk transferde isim verdi!
        Okan Buruk transferde isim verdi!
        Teksas krizi sürüyor: Sınırda göçmen hareketliliği!
        Teksas krizi sürüyor: Sınırda göçmen hareketliliği!
        Durdurma davası yeni boyut kazandı
        Durdurma davası yeni boyut kazandı
        "Paris'i kuşatma eylemi"
        "Paris'i kuşatma eylemi"
        CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu
        CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu
        Mustafa Denizli'nin kızı Çeşme adayı
        Mustafa Denizli'nin kızı Çeşme adayı
        Hastanelerden cesetleri çalıp tıp fakültelerine sattılar!
        Hastanelerden cesetleri çalıp tıp fakültelerine sattılar!
        Bakan Yerlikaya açıkladı! 2023'te teröristlere darbe
        Bakan Yerlikaya açıkladı! 2023'te teröristlere darbe
        Yağmur, kar ve fırtına alarmı! Bu bölgeler dikkat
        Yağmur, kar ve fırtına alarmı! Bu bölgeler dikkat
        Kamu işçilerine ek protokol zammı
        Kamu işçilerine ek protokol zammı

        Benzer Haberler

        14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bıraktı, 18 yıl indirimsiz hapis cezasına...
        14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bıraktı, 18 yıl indirimsiz hapis cezasına...
        Bursa'da karla mücadele çalışmaları sürüyor
        Bursa'da karla mücadele çalışmaları sürüyor
        Eğlence mekanında 3 kişiyi yaralayan şüpheli 128 gün sonra sahte kimlikle y...
        Eğlence mekanında 3 kişiyi yaralayan şüpheli 128 gün sonra sahte kimlikle y...
        Hırsızlıktan aranan şüpheli, çaldığı otomobille yakalandı
        Hırsızlıktan aranan şüpheli, çaldığı otomobille yakalandı
        Bursa'da hırsızlıktan aranan kişi çaldığı arabayla yakalandı
        Bursa'da hırsızlıktan aranan kişi çaldığı arabayla yakalandı
        Eğlence mekanında 3 kişiyi yaralayan şüpheli 128 gün sonra sahte kimlikle y...
        Eğlence mekanında 3 kişiyi yaralayan şüpheli 128 gün sonra sahte kimlikle y...