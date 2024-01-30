ABD Başkanı Biden: Savaşı genişletmeyi istemiyoruz ABD Başkanı Joe Biden, Ürdün'de ABD askeri üssüne düzenlenen saldırının ardından bir açıklama yaparak, "Nasıl karşılık vereceğimize karar verdim" dedi. Biden, ABD'nin Orta Doğu'daki askeri operasyonlarının artacağı tartışmalarına ise kapıyı kapattı.

ABD Başkanı Joe Biden, Ürdün'de üç ABD askerinin ölümü, 25 askerin ise yaralanmasına neden olan insansız hava aracı saldırısına nasıl karşılık verileceğine karar verdiğini söyledi, ancak ayrıntı vermedi.

Ürdün'de ABD askerlerine yönelik saldırı Haberi Görüntüle

Florida'ya yapacağı bir kampanya gezisi için Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilere konuşan Biden, ABD'nin Orta Doğu'da daha geniş bir savaşa ihtiyacı olmadığını da sözlerine ekledi.

Saldırının sorumlusu olarak İran'ı görüp görmedikleri sorusunu, "Bu saldırıyı yapan kişilere silahları sağlamaları bağlamında onları (İran'ı) sorumlu tutuyorum." şeklinde yanıtlayan Biden, saldırının İran'la doğrudan bağlantısının ortaya çıkması durumunda İran'ı doğrudan sorumlu tutup tutmayacağı sorusuna ise "Bunu tartışacağız." ifadesiyle karşılık verdi.

ABD Başkanı Joe Biden saldırının hemen ardından, saldırının 'İran destekli radikal militan gruplar' tarafından gerçekleştirildiğini söylemişti.

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırının ardından alevlenen çatışmalarda, bölgede ilk kez ABD askerleri öldürüldü.