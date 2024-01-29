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        Haberler Dünya Ürdün'de ABD askerlerine yönelik saldırının ardından peş peşe açıklamalar

        Ürdün'de ABD askerlerine yönelik saldırının ardından peş peşe açıklamalar

        Dün akşam saatlerinde ABD, Ürdün'de ABD askerlerine yönelik insansız hava aracı saldırısı gerçekleştiğini duyurdu. Ürdün hükümeti ise saldırının Suriye-Ürdün sınırında gerçekleştiğini bildirdi. Saldırının ardından peş peşe açıklamalar gelirken, gözler Ürdün sınırları içindeki stratejik ABD üssü Kule 22'ye çevrildi...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 29.01.2024 - 08:18 Güncelleme: 29.01.2024 - 08:18
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        Ürdün'de ABD askerlerine yönelik saldırı
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        Dün akşam saatlerinde Ürdün'de ABD güçlerine yönelik düzenlenen insansız hava aracı saldırısında 3 ABD askeri öldü. Ürdün hükümeti ise ABD kuvvetlerine yönelik saldırının ülke topraklarında değil Suriye sınırındaki Tenef Üssü'nde gerçekleştiğini duyurmuştu. Saldırının ardından ABD'den peş peşe açıklamalar geldi.

        Beyaz Saray'ın saldırıyı duyurmasının ardından Ürdün hükümeti ülkenin kuzeydoğusunda, Suriye sınırına yakın konuşlanmış ABD güçlerine yönelik insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda 3 ABD askerinin öldüğü bildirildi.

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        Ürdün hükümeti açıklamasında ABD güçlerinin sınırdaki varlığını kapsayan anlaşmanın sınır güvenliğiyle ilgili eğitim alanlarını içerdiğine işaret etti, Ürdün silahlı kuvvetlerinin sınırlarını korumaya devam edeceğine dikkat çekildi.

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        Sözcü Mubaydin, El-Memleke TV'ye daha önce yaptığı açıklamada, ABD güçlerine yönelik saldırının Ürdün topraklarında değil Suriye sınırı yakınlarında gerçekleştiğini ve Tenef Üssü'nün hedef alındığını ifade etmişti.

        BIDEN: ZOR BİR GÜN GEÇİRDİK

        ABD Başkanı Joe Biden, Ürdün-Suriye sınırında bulunan üsteki ABD askerlerine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıya ilişkin, "Dün gece Orta Doğu'da zor bir gün geçirdik." dedi.

        ABD'nin Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üssüne yapılan insansız hava aracı (İHA) saldırısı ve 3 ABD askerinin hayatını kaybetmesi üzerine Biden, "Dün gece Orta Doğu'da zor bir gün geçirdik." ifadesini kullandı.

        Biden, saldırıda "Üç cesur ruhu kaybettik" diyerek, kısa bir sessizlikten sonra "cevap vereceğiz." diye konuştu.

        SAVUNMA BAKANI: KARŞILIK VERECEĞİZ

        ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, saldırıya ilişkin, "ABD güçlerine yönelik saldırılardan İran destekli milisler sorumlu ve biz de kendi seçtiğimiz zaman ve yerde karşılık vereceğiz." ifadesini kullandı.

        Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Austin, Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırına yakın bölgede görevlendirilen ABD ve Koalisyon güçlerine dün gece düzenlenen saldırıda 3 ABD askerinin ölmesi ve diğer Amerikan askerlerinin yaralanmasının kendisini öfkelendirdiğini ve derinden üzdüğünü belirtti.

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        Bakan Austin, "ABD güçlerine yönelik saldırılardan İran destekli milisler sorumlu ve biz de kendi seçtiğimiz zaman ve yerde karşılık vereceğiz." açıklamasında bulundu.

        KULE 22 HAKKINDA NELER BİLİNİYOR?

        ABD güçlerine insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlenen, Ürdün sınırları içindeki stratejik ABD üssü Kule 22, Suriye sınırındaki Tenef Üssü'ne çok yakın konumunda bulunuyor.

        Ürdün'ün en kuzeydoğu ucunda, Suriye ile Irak sınırında bulunan Kule 22, stratejik olarak önemli bir mevkide yer alıyor. Ürdün'deki ABD üssü, Suriye içindeki Tenef'te bazı muhaliflere ve kuzeyde ABD'nin diğer üslerine lojistik destek olmak, İran'ın bölgedeki faaliyetlerine karşı koymak için kullanılıyor.

        Üs hakkında kamuoyunda çok az şey biliniyor, ancak içerisinde 350 civarı ABD askeri var.

        Üstte ne tür silahların tutulduğu ise belirsiz.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #ürdün
        #ABD
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