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        Haberler Dünya Amerika Ürdün'de dronlu saldırı: 3 ABD askeri öldü

        Son dakika haberi Ürdün'de dronlu saldırı: 3 ABD askeri öldü

        ABD Başkanı Biden, Ürdün'de insansız hava aracıyla düzenlenen bir saldırıda 3 ABD askerinin öldüğünü duyurdu.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 28.01.2024 - 20:18 Güncelleme: 28.01.2024 - 20:21
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        Ürdün'de dronlu saldırı: 3 ABD askeri öldü
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        ABD'nin Ürdün'deki askeri üssüne saldırı gerçekleştirildi.

        Açıklama ABD Başkanı Joe Biden'dan geldi. Biden, Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırı yakınlarında konuşlanan Amerika Birleşik Devletleri güçlerine yönelik insansız hava aracıyla saldırı düzenlendiğini duyurdu.

        Saldırıda 3 ABD askerinin öldüğü ve en az 25 askerin yaralandığı belirtildi. Biden, saldırının Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli militan gruplar tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı.

        Ürdün hükümet sözcücü, ABD askerlerini hedef alan saldırının kendi topraklarında gerçekleşmediğini açıkladı.

        ABD'den yaralı askerlerin sağlık durumu hakkında yapılan açıklamada, 34 personelin durumunun olası travmatik beyin hasarı aldıkları yönünde değerlendirildiği kaydedildi..

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