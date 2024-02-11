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        KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL ÖNCE KAMYONETE, ARDINDAN DUVARA ÇARPTI: 2 YARALI 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 05:58 Güncelleme: 11.02.2024 - 05:58
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        KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL ÖNCE KAMYONETE, ARDINDAN DUVARA ÇARPTI: 2 YARALI 
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        BURSA'dakontrolden çıkan otomobilin, aynı yönde seyreden kamyonete ardından da duvara çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaza, 01.00 sıralarında Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Merkez istikametinden, Ankara Yolu Caddesi'ne seyir halinde olan B.K. yönetimindeki 16 ASP 469 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce aynı yönde seyreden İ.Ö. idaresindeki plakası belirlenemeyen kamyonete, ardından da yol kenarında bulunan duvara çarptı. Kazada, araç sürücüleri yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, olası bir kazaya karşı güvenlik önemleri alırken, trafik tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı. Kazaya karışan araçlar çekici ile kaldırılarak otoparka çekilirken, trafik akışı normal seyrine döndürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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