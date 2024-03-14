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        Bakan Bak: Yaklaşık 100 sporcuyla Paris Olimpiyatları'nda olacağız

        Bursa'nın Kestel ilçesinde, Kestel İlçe Stadyumu Tartan Zemin Seremonisine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak; spor kulüpleri, milli sporcular, gönüllü gençler ve üniversite öğrencileri ile iftarda buluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 21:03 Güncelleme: 14.03.2024 - 21:05
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        Bakan Bak: Yaklaşık 100 sporcuyla Paris Olimpiyatları'nda olacağız
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        Bursa'nın Kestel ilçesinde, Kestel İlçe Stadyumu Tartan Zemin Seremonisine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak; spor kulüpleri, milli sporcular, gönüllü gençler ve üniversite öğrencileri ile iftarda buluştu.

        Bakan Bak, burada yaptığı konuşmada, Türk sporcuların dünya çapında artan başarılarına dikkat çekti. Yaklaşık 100 sporcunun 2024 Paris Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edeceğini belirten Bakan Bak, "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak, özellikle sporcularımızın uluslararası başarıları son dönemde artarak devam ediyor. Malumunuz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, Türkiye bir spor devrimi yaşıyor. Özellikle yeni yapılan stadyumlar, spor salonları, yüzme havuzları, atletizm pistleri, futbol sahaları, basketbol sahaları, voleybol sahaları ve sporcu merkezleriyle Türkiye'nin her bir yanında hizmete alındı, yenilerin inşaatı devam ediyor ve ülkemizde spor için önemli adımlar atılıyor. Önümüzde malumunuz 2024 Paris Olimpiyatları var. İnşallah Türkiye'miz orada ay yıldızlı bayrağı göğe çektirecek ve İstiklal Marşı'nı okutacak. Bu noktada çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık 100 sporcuyla orada olacağız. Hedefimiz altın madalyalar ve kürsüde yer almak. İşte geleceğin şampiyonları da sizlerin içinden çıkacak. Bizler ülkemizin bayrağını göndere çektirecek, Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonları istiyoruz. İşte bu şampiyonlar sizin içinizden çıkacak, bu ülkenin gururu olacaksınız" ifadelerini kullandı.

        "BİZ YIKMAYIZ, ORTADA BIRAKMAYIZ"

        Bursa'ya yapılan spor yatırımlarına değinen Bakan Bak, "Yine Kestel'de güzel bir tesisin açılışını yaptık. Atletizm pisti yenilendi, yenilerini yapıyoruz. Bursa'da Atatürk Spor Salonu'nun yenisinin temelini attık. Dediler ki, 'Bu salonu yıktınız, yenisini yapmayacaksınız. Atatürk'ün ismini buradan kaldıracaksınız'. Belediye başkanımız da cevap verdi, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'mız, siyasilerimiz de cevap verdi. Biz yıkmayız, ortada bırakmayız. Biz eser yaparız, yeni tesisler yaparız. İnşallah Bursa'mızda yeni Atatürk Spor Salonu'nu 2 yıl içerisinde tamamlayıp, bitirmiş olacağız. Biz de Avrupa standartlarında stadyumlar yapılırken, spor salonları yapılırken, yüzme havuzları yapılırken dediler ki, 'Bunları ne için yapıyorsunuz?'. Bunları biz gençler için yapıyoruz, gençlerin spor yapması için yapıyoruz. Bursa'nın büyükşehir belediye başkanı Alinur Aktaş'la beraber Bursa'ya spor tesisleri kazandırmaya, milletvekillerimizin desteğiyle bu eserleri Bursa'ya kazandırmaya devam ediyoruz. Yeni eserler olacak, yeni tesisler olacak. Ve hizmet devam edecek" dedi.

        BELEDİYE BAŞKAN ADAYINA DESTEK İSTEDİ

        AK Parti'nin Kestel Belediye Başkan Adayı Ferhat Erol'a da 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde destek isteyen Bakan Bak, "Yine Kestel'de yeni adayımız var. Başkanımız Ferhat Erol, genç bir arkadaş. Gençlik kollarından geliyor. Spor kulüplerinde başkanlık yaptı, görevler yaptı. Gençlerin hizmetinde olacak. Başkanımız Ferhat Erol'a destek istiyoruz. Onunla beraber, Kestel'e yeni eserler kazandıracağız. Ne yapacağız, 5 tane merkez mahalleye, spor salonları ve gençlik merkezleri yapacağız. Yine, Alaçam İzci Kampı'nı gerçekleştireceğiz, Uludağ'ın eteklerinde. Yine 5 tane kırsal mahallede halı sahalar yapacağız. Başkan sen iste, biz yaparız. Destek bizden, eserler senden. Yolun açık olsun başkan. Bursa'da da Alinur Aktaş Başkan hizmete devam edecek. Sporcunun yanında Alinur Aktaş başkan var, belediye başkanlarımız var. Biz her zaman sporcunun yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

        "TÜM DÜNYAYA 'BU TÜRKLER ÇILGIN' DEDİRTECEĞİZ"

        Türkiye yüzyılının gençlerin yüzyılı olduğunu söyleyen Bakan Bak, "Türkiye yüzyılı gençlerin yüzyılı, Türkiye yüzyılı sporun yüzyılı, Türkiye yüzyılı bizim yüzyılımız. Çılgın Türkler'in yüzyılı. Sporcularımızın yüzyılı. Hep beraber al bayrağı göndere çektireceğiz. Ve tüm dünyaya, 'Bu Türkler çılgın' dedirteceğiz. Avrupa, dünya olimpiyat şampiyonlarıyla, tekrar tüm dünyaya gücümüzü göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

        - İftar yemeğinden detaylar

        - Vatandaşlardan detaylar

        - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın konuşması

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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