Bursa'da cinayet sanığı kocanın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

Şikayetlerinin devam ettiğini belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, sanığın haksız tahrik hükümleri uygulanmadan cezalandırılmasını istedi.

Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Serhat Köker (49) ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili katıldı.

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