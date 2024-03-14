Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Prof. Dr. Barış: Bursa'da İznik ve Gemlik fayı aynı anda kırılırsa 7.7 büyüklüğünde deprem olur

        KOCAELİ Üniversitesi'nden Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 09:47 Güncelleme: 14.03.2024 - 09:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Prof. Dr. Barış: Bursa'da İznik ve Gemlik fayı aynı anda kırılırsa 7.7 büyüklüğünde deprem olur
        ABONE OL
        ABONE OL

        KOCAELİ Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şerif Barış, "Bursa'nın içerisinde kırılmamış birçok fay var. İşte bu faylar potansiyel tehlike. İznik-Mekece fayı kırılırsa 7,2. Gemlik fayı 6,9. Bu ikisi birden kırılırsa 7,7. Burada olacak bir afet sadece İstanbul'u, sadece Adapazarı'nı, sadece Kocaeli'ni değil; tüm Marmara'yı etkileyecek" dedi.

        Bursa'da iş insanlarıyla buluşan Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Barış, 'Bursa'nın Güncel Deprem Riski' başlıklı sunum gerçekleştirdi. Prof. Dr. Barış, Marmara Bölgesi ile Bursa'nın depremsel açıdan en tehlikeli bölgelerden biri olduğuna dikkat çekti. Burada olacak bir depremin, yıkım, hasar, ölüm, yaralanma ve sakatlanma gibi istenmeyen doğal sonuçlarının olacağını belirten Prof. Dr. Barış, "Marmara Bölgesi'nde özellikle fayların mevcut olduğu, ama uzun dönemdir buralarda büyük depremlerin olmadığı yerler, bizim için sismik boşluktur. Türkiye'de sismik boşluklar, genellikle 7'den büyük depremler üretmesi beklenen yerlerdir ve maalesef içerisinde yaşadığınız Marmara ve Bursa da buralardan bir tanesidir. Daha detaya girdiğimizde, göreceğiz ki Bursa'nın içerisinde birçok fay var, birden fazla tehlike var. Tehlikeden bahsederken 2018 Deprem Haritası'na bakarsak, koyu kırmızı, kırmızı ve turuncu bölgeler, eski tabirle 1, 2, 3'üncü derece olarak tabir edilen, ama ivme olarak da 0,5 ve onun üzerinde sahip olan bölgelerdir. Buralarda yaşıyorsanız, buralarda deprem olma olasılığı çok yüksek ve buralarda deprem ivme değeri 0,5 ve daha yüksek bir değerle yapılarak dolayısıyla sizlere vuracak ve muhtemelen hasarlar, yıkımlar ve istenmeyen doğal sonuçlar olarak da ölümler, yaralanmalar, sakatlanmalar olacak" dedi.

        'BU AFETLER TEKRAR EDER'

        Depremlerin tekrarlanma özelliğinin olduğunu ifade eden Prof. Dr. Barış, "Ama farkında olmadığınız asıl büyük sorun, iş sürekliliğinde önemli kesinti olacak. Marmara Bölgesi ve Bursa deyince ticaret, kültür, sanat, tarih, nüfus gibi birçok şey var. Burada olacak bir afet sadece İstanbul'u, sadece Adapazarı'nı, sadece Kocaeli'ni değil; tüm Marmara'yı etkileyecek. Şimdi doğa kaynaklı olarak adlandırılan depremin şöyle bir doğası var; bu afetler tekrar eder. Marmara'ya bakarsanız, İznik-Mekece fay hattından Marmara'nın birçok bölgesinde faylar var ve nerede bir fay varsa, bu fayın yıllık kayma miktarına göre 400 yıldan 10 bin yıla kadar sürekli tekrarlama aralığı dediğimiz aralıkta depremler olur. Geçmiş bize diyor ki birçok deprem oldu, Marmara'da 320'ye yakın deprem insanlara zarar verdi. O zaman gelecekte de bu depremleri yaşamaya devam edeceğiz. Bunlardan kaçınmamız mümkün değil. Çünkü Türkiye coğrafya olarak Alp-Himalaya deprem kuşağı üzerinde; bu depremler, bu kuşağın olmazsa olmazı" diye konuştu.

        '2021'DE YENİ BİR FAY BULUNDU'

        Bursa ve çevresinde kırılmamış birçok fay olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Barış, "Bursa'nın içerisinde kırılmamış birçok fay var. İşte bu faylar potansiyel tehlike. İznik-Mekece fayı kırılırsa 7,2. Gemlik fayı 6,9. Bu ikisi birden kırılırsa 7,7. 2021 yılının sonlarında Ankara Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nin ortak bir projesinde yapılan çalışmasında, yeni bir fay bulundu. Yeni bir çocuğumuz oldu. Medyada da oldukça dikkat çekti. Bursa'nın yeni fayına baktığımızda Kayapa fayı burada" dedi.

        'FAYIN İÇİNE BAKMADAN BİR ŞEY SÖYLENEMEZ'

        Kayapa fayı ile ilgili çeşitli spekülasyonların başladığını belirten Prof. Dr. Barış, şunları söyledi:

        "Bu fay, Bursa'nın Ovası'nı doğu-batı yönünde kesip, Yenişehir'e kadar giden 2 farklı parçadan oluşan bir fay. Bunun üretebileceği depremler konusunda medyada birçok haber çıktı. Fayları bulmak demek, fayların hemen deprem üreteceği anlamına gelmez. İkincisi, bu fay gömülü fay. Bursa Ovası'nın altında, yeryüzünde izi görülmeyen bir fay. Dolayısıyla bu fayın içini açıp da patolojik olarak herhangi bir numune alıp, bu fayın geçmişte kaç tane deprem ürettiği, bu depremin hangi aralıklarla tekrarlandığı gibi paleosismoloji dediğimiz, geçmiş dönemde olan depremlerin sayılarını inceleyemedik. Çünkü alüvyon tabaka çok kalın olduğu için hendek çalışmasını yapmak kolay bir iş değil. AFAD bir proje önerdi, Türkiye'den hiçbir jeolog, bu projeye başvurmadı. Çünkü çok zor bir iş. Dolayısıyla bu analizi yapmadan bu fayla 'Mahvolacaksınız, yıkılacaksınız, öleceksiniz' demek için elimizde yeterli done yok. Bu fay belki 5 bin yıl, belki 7 bin yıl, belki 10 bin yılda bir deprem üretiyor. Ama bizim bildiğimiz şu ki Bursa 1850 ve 2 tane 1855 depremleri olmak üzere 3 depremde hasar gördü. Faylara baktığımızda, Bursa'nın içinde ve etrafında tehlike yaratabilecek 7-8 tane fay var. Bunların 3'ü kırıldıysa, kısa zamanda bunların deprem üretmesi mümkün değildir."

        'COĞRAFYADAN KAÇIŞ YOKSA, ÖNLEMLERLE ZARARI AZALTACAĞIZ'

        Depreme hazırlanılması gerektiğinin de altını çizen Prof. Dr. Barış, "Deprem hazırlıklarını kendiniz için yapmıyorsanız; çocuklarınız ve torunlarınız için yapın. Eninde sonunda bu faylar deprem üretecek ve bundan kaçış yok. Depremden kaçış yoksa, coğrafyadan kaçış yoksa, alacağımız önlemlerle depremin zararlarını azaltmak mümkün. Ülkenin neresinde bir afet olursa olsun, bunun zararını hepimiz ödüyoruz. Dolayısıyla harcadığımız zararı azaltacak her para, aslında ülkenin zararını azaltıyor. Tabii ki sizin zararınızı azaltacak ama asıl ülkenin zararını azaltacak. O yüzden toplumsal bilinç, toplumsal önlem ve bir seferberlik varsa, toplumsal olarak yapmak zorundayız" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Acılı baba taziye bekliyor... Eylem Tok ve oğlu New York'ta!
        Acılı baba taziye bekliyor... Eylem Tok ve oğlu New York'ta!
        Beklenen çalışma geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil
        Beklenen çalışma geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil
        Fenerbahçe, Avrupa'da çeyrek final için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da çeyrek final için sahaya çıkıyor
        Akbelen'deki kamulaştırma kararı iptal edildi
        Akbelen'deki kamulaştırma kararı iptal edildi
        Serdar 4 yaşındaydı! Oyun oynarken bir cisim buldu!
        Serdar 4 yaşındaydı! Oyun oynarken bir cisim buldu!
        TikTok'ta viral oldu... Duvarın ardından gelen sesler şoke etti
        TikTok'ta viral oldu... Duvarın ardından gelen sesler şoke etti
        Öğretmen koca dehşeti! Eşini ve kızını öldürdü
        Öğretmen koca dehşeti! Eşini ve kızını öldürdü
        Sağlıkçılarda erken emeklilik hakkı
        Sağlıkçılarda erken emeklilik hakkı
        Hatay semalarında görüldü
        Hatay semalarında görüldü
        2022'deki rekor, denetim getirdi
        2022'deki rekor, denetim getirdi
        İmamoğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        İmamoğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Danimarka ilk defa kadınları zorunlu askerliğe dahil etmeyi planlıyor
        Danimarka ilk defa kadınları zorunlu askerliğe dahil etmeyi planlıyor
        Teknoloji devleri AI yatırım yarışında
        Teknoloji devleri AI yatırım yarışında
        Fren hangi sektörleri etkiler?
        Fren hangi sektörleri etkiler?
        Blinken İsrail ve Gazze politikasının tutarsız olmadığını savundu
        Blinken İsrail ve Gazze politikasının tutarsız olmadığını savundu
        Türkiye sağanağın etkisi altında...
        Türkiye sağanağın etkisi altında...
        Real Madrid'in Arda Güler kararı
        Real Madrid'in Arda Güler kararı
        Navigasyonla bile kayboluyorsan, hayat kurtaran çözüm onda gizli!
        Navigasyonla bile kayboluyorsan, hayat kurtaran çözüm onda gizli!
        Kenan Yıldız'ın değerinde büyük sıçrama
        Kenan Yıldız'ın değerinde büyük sıçrama
        Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ndeki saldırının görüntüleri ortaya çıktı
        Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ndeki saldırının görüntüleri ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Husumetli oldukları kardeşlerin aracını takip edip, yolunu kestikten sonra...
        Husumetli oldukları kardeşlerin aracını takip edip, yolunu kestikten sonra...
        Bursa'da 2 kardeşin bulunduğu araca pompalı tüfekle ateş edildi
        Bursa'da 2 kardeşin bulunduğu araca pompalı tüfekle ateş edildi
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bursa'da tarihi Ulu Cami'de teravih namazı kı...
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bursa'da tarihi Ulu Cami'de teravih namazı kı...
        Tartıştığı kardeşini boynundan bıçaklayıp kaçtı
        Tartıştığı kardeşini boynundan bıçaklayıp kaçtı
        TOFAŞ - Unicaja Malaga: 76-80
        TOFAŞ - Unicaja Malaga: 76-80
        Basketbol Şampiyonlar Ligi
        Basketbol Şampiyonlar Ligi