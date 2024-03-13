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        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bursa'da tarihi Ulu Cami'de teravih namazı kıldırdı:

        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Şükredelim, verdiği namütenahi nimetlere şükrümüzü eda edelim diye bizlerden ibadet istiyor Rabb'imiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 23:40 Güncelleme: 13.03.2024 - 23:40
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        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bursa'da tarihi Ulu Cami'de teravih namazı kıldırdı:
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        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Şükredelim, verdiği namütenahi nimetlere şükrümüzü eda edelim diye bizlerden ibadet istiyor Rabb'imiz." dedi.

        Erbaş, Bursa'daki tarihi Ulu Cami'de Enderun usulü ile kıldırdığı teravih namazının ardından cemaate hitap etti.

        Ramazan ayının kurtuluş için bir fırsat olduğunu belirten Erbaş, "Cenabıhak, bizlerden şükrümüzü eda etmemiz için bazı ibadetler istemiş. Bizim için şükür edasıdır ibadetler, işte oruç. 'Oruç kalkandır.' buyuruyor Peygamber Efendimiz." diye konuştu.

        Nimetlere şükrün bir yolunun da oruç olduğunu dile getiren Erbaş, "Şükredelim, verdiği namütenahi nimetlere şükrümüzü eda edelim diye bizlerden ibadet istiyor Rabb'imiz. Yediklerimize, giydiklerimize, mekanlarımıza, evlatlarımıza, aldığımız, verdiğimiz nefesimize bakalım. Değmez mi aldığımız nimetlere şükretmek?" ifadelerini kullandı.

        Erbaş, kötülüğe karşı elinden geleni yapmanın önemine değinerek şöyle konuştu:

        "Salgın hastalıklarda nefes alamadığı için makineye bağlanıp yaşamak zorunda kalan, sonra iyileşen hastalara sorun, bir nefes alabilmek için nasıl sıkıntılar yaşadıklarını. Onun için 'neden namaz kılıyorum' diye aklınıza gelirse, işte tüm bu nimetlere karşı şükrümüzü eda etmek için namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, hayır hasenat yapıyoruz. 'Siz, insanlar için, insanlara iyiliği emreden, kötülükten men eden Allah'a iman eden en hayırlı ümmetsiniz.' diyor Rabb'imiz, bizim için. Biz en hayırlı ümmet olarak, kendimiz, evlatlarımız, gençlerimiz hem de insanlık için çalışmalıyız. Nerede bir kötülük var, onu ortadan kaldırmak için ellerimizle yapabileceğimiz bir şey varsa ellerimizle, dillerimizle yapabileceğimiz bir şey varsa dillerimizle, onu da yapamıyorsak kalbimizle buğzetmeliyiz. Dua edeceğiz o kötülüğün ortadan kalkması için.

        Garip gureba, fakir fukara kardeşlerimiz var, şu ramazan ayında onlara destek olalım, yardımcı olalım. Ramazan yardımlaşma, zekat, fitre ayıdır, dayanışma ayıdır. Sadece vatanımızda değil, vatanımızın ötelerinde, Filistin'i unutmayalım, unutturmayalım. Gazze'deki zulmü unutmayalım, unutturmayalım. Sürekli dünyanın dikkatini oraya çekmek için elimizle yapmamız gereken ne varsa yapalım, yardımlar gönderelim. Dilimizle dünyaya haykıralım, bu zulmün, katliamın, soykırımın durması için ulaşmamız gereken her yere ulaşalım."

        Erbaş, ardından dua etti, cemaatle selamlaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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