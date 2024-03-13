Tacikistan'da yakalanan FETÖ mensubu Bursa'da yargılanıyor

Müvekkilinin örgütsel faaliyetlerde yer almadığını ve ByLock kullandığı iddia edilen hattın Vural'a ait olmadığını ileri süren sanık avukatı da tahliye talebinde bulundu.

Hakkındaki ByLock ile ilgili iddiaları reddeden Vural, tahliyesini istedi.

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