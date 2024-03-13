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        Karacabey'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Bursa'nın Karacabey ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 15:49 Güncelleme: 13.03.2024 - 15:50
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        Karacabey'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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        Bursa'nın Karacabey ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine M.E.T. (33), E.K. (25) ve G.B'nin (40) bulunduğu aracı durdurdu.

        Ekipler, araçta yaptıkları aramada şeffaf poşetin içinde 40 gram sentetik uyuşturucu, G.B'nin evinde ise 50 gram sentetik uyuşturucu, tabanca ve 6 adet fişek ile pompalı tüfek ele geçirdi.

        "Uyuşturucu madde bulundurmak ve ticaretini yapmak" suçundan gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.B. ve E.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, M.E.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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