Bursa'da 2 kadını tabancayla vuran şüpheliler gözaltına alındı

Salı günü gece saatlerinde aralarında husumet bulunan S.T'nin ikametine giden S.Ç. ve B.Ç, tartışmanın büyümesi üzerine yanlarında bulunan tabancayla ikamete ateş edip Fadile E. ve Eda T'yi yaralamıştı.

Çevredeki kamera kayıtlarını izleyip görgü şahitlerini dinleyen polis, kimliklerini belirlediği şüpheliler S.Ç. ve B.Ç'yi olay gecesi kullandıkları tabancalar ile yakaladı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, salı günü gece saatlerinde Yenimahalle Subaşı Sokakta S.T. ile tartıştıktan sonra ikamete doğru ateş edip Fadile E. (43) ve Eda T'yi (27) yaralayan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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