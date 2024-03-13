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        Bursa'da 2 kadını tabancayla vuran şüpheliler gözaltına alındı

        Bursa'nın Kestel ilçesinde tabancayla ikamete ateş edip 2 kadını yaralayan zanlılar yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 13:20 Güncelleme: 13.03.2024 - 13:24
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        Bursa'da 2 kadını tabancayla vuran şüpheliler gözaltına alındı
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        Bursa'nın Kestel ilçesinde tabancayla ikamete ateş edip 2 kadını yaralayan zanlılar yakalandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, salı günü gece saatlerinde Yenimahalle Subaşı Sokakta S.T. ile tartıştıktan sonra ikamete doğru ateş edip Fadile E. (43) ve Eda T'yi (27) yaralayan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Çevredeki kamera kayıtlarını izleyip görgü şahitlerini dinleyen polis, kimliklerini belirlediği şüpheliler S.Ç. ve B.Ç'yi olay gecesi kullandıkları tabancalar ile yakaladı.

        Sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Salı günü gece saatlerinde aralarında husumet bulunan S.T'nin ikametine giden S.Ç. ve B.Ç, tartışmanın büyümesi üzerine yanlarında bulunan tabancayla ikamete ateş edip Fadile E. ve Eda T'yi yaralamıştı.

        Tedavi altına alınan 2 kadının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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