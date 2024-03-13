Harmancık'ta kurulan iftar çadırı ihtiyaç sahiplerine hizmet veriyor

Bursa'nın Harmancık ilçesinde belediye ve hayırseverlerin işbirliği ile geleneksel hale gelen iftar çadırı bu ramazan ayında da hizmet vermeye başladı.

Her yıl olduğu gibi bu ramazan ayında da belediye bahçesinde kurulan iftar çadırı yoğun ilgi görüyor.

Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, "Geleneksel hale getirdiğimiz iftar çadırımız ile, yolcumuza, hancımıza, öğrencimize ve merkez mahallelerde bulunan ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize yemek hazırlıyoruz. Desteğini esirgemeyen hayırseverlerimize teşekkürü borç biliyorum."