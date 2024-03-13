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        Harmancık'ta kurulan iftar çadırı ihtiyaç sahiplerine hizmet veriyor

        Bursa'nın Harmancık ilçesinde belediye ve hayırseverlerin işbirliği ile geleneksel hale gelen iftar çadırı bu ramazan ayında da hizmet vermeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 09:22 Güncelleme: 13.03.2024 - 09:42
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        Harmancık'ta kurulan iftar çadırı ihtiyaç sahiplerine hizmet veriyor
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        Bursa'nın Harmancık ilçesinde belediye ve hayırseverlerin işbirliği ile geleneksel hale gelen iftar çadırı bu ramazan ayında da hizmet vermeye başladı.

        Her yıl olduğu gibi bu ramazan ayında da belediye bahçesinde kurulan iftar çadırı yoğun ilgi görüyor.

        Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, "Geleneksel hale getirdiğimiz iftar çadırımız ile, yolcumuza, hancımıza, öğrencimize ve merkez mahallelerde bulunan ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize yemek hazırlıyoruz. Desteğini esirgemeyen hayırseverlerimize teşekkürü borç biliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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