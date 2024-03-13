Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Diyaliz hastası kişi Bursa'da böbrek nakliyle hayata tutundu

        Uzun yıllardır diyaliz hastalığıyla mücadele eden 56 yaşındaki Duran Şahin, Bursa Şehir Hastanesindeki böbrek nakliyle sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 10:48 Güncelleme: 13.03.2024 - 10:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyaliz hastası kişi Bursa'da böbrek nakliyle hayata tutundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Uzun yıllardır diyaliz hastalığıyla mücadele eden 56 yaşındaki Duran Şahin, Bursa Şehir Hastanesindeki böbrek nakliyle sağlığına kavuştu.

        Bursa İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 6 yıldır diyalize bağlı yaşamını sürdüren Duran Şahin, yaklaşık 6 ay önce bir televizyon kanalında Bursa Şehir Hastanesindeki gerçekleştirilen başarılı böbrek nakli haberini izledikten sonra memleketi Ordu'dan Bursa'ya gelerek hastaneye nakil için başvuru yaptı.

        Bursa Şehir Hastanesinde gerekli tetkikleri yaptırdıktan sonra nakil için sıraya alınan Şahin'e 6 ay sonra uygun donör bulundu. Başarılı bir operasyonla geçiren Şahin, böbrek nakliyle sağlığına yeniden kavuştu.

        Duran Şahin, bir akşam televizyonda izlediği haberin kendisine umut olduğunu belirterek, "Bende o zaman dedim ki 'Bursa Şehir Hastanesine gideyim ve başvuruda bulunayım.' Geldim ve bütün tetkiklerimi yaptılar. Nakil için uygun olduğum söylendi. 6 ay sonra beni aradılar ve dediler ki 'Sana nakil çıktı'. Bütün doktorlarımız, hemşirelerimiz, personelimiz bize iyi geldiler. Allah herkesten razı olsun. Herkesin organ bağışında bulunmasını istiyorum." ifadesini kullandı.

        Şahin'e nakli gerçekleştiren Üroloji Uzmanı Op. Dr. Serdar Geylan de Bursa Şehir Hastanesi Organ Nakli Kliniği olarak son bir yılda 11 başarılı operasyon yaptıklarının bilgisini verdi.

        Ekip olarak başarılı işlere imza attıklarını belirten Geylan, şunları kaydetti:

        "Birbirimizin eksiklerini tamamlayan iyi bir ekip olarak iyi işler yapmaya devam edeceğiz. Ben servisteki hemşiremizden ameliyathanedeki hemşire ve personelimize, hastalarımızı takip eden hekim arkadaşlarıma ve cerrahi alanında bana destek olan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İdaremize de bu anlamda bize desteklerinden dolayı teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Organ bağışı konusunda da 2024 yılı iyi başladı. Bu senenin organ bağışı ve kadavra konusunda iyi bir yıl olması için temennide bulunuyorum."

        Hastanın kontrol sürecini takip eden Nefroloji Uzmanı Dr. Suat Akgür de böbrek naklinde Bursa Şehir Hastanesinin başı çeken kurumlardan olacağını bildirdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sitede vahşice öldürülen kedi Eros davası bugün yeniden başlıyor!
        Sitede vahşice öldürülen kedi Eros davası bugün yeniden başlıyor!
        Kenan Yıldız'ın değerinde büyük sıçrama
        Kenan Yıldız'ın değerinde büyük sıçrama
        Uyuşturucu parası isteyen oğlunu öldüren baba konuştu
        Uyuşturucu parası isteyen oğlunu öldüren baba konuştu
        Real Madrid'in Arda Güler kararı
        Real Madrid'in Arda Güler kararı
        Diş hekimi yasak aşk cinayeti kurbanı olmuş!
        Diş hekimi yasak aşk cinayeti kurbanı olmuş!
        Alman Şansölyesine döner sorusu: Ne zaman 3 euro olacak?
        Alman Şansölyesine döner sorusu: Ne zaman 3 euro olacak?
        Almanya'da peri masalı!
        Almanya'da peri masalı!
        Şüpheli ölüm sonrası Boeing hisselerinde düşüş
        Şüpheli ölüm sonrası Boeing hisselerinde düşüş
        Japonya'da uydu taşıyan roket kalkıştan kısa süre sonra patladı
        Japonya'da uydu taşıyan roket kalkıştan kısa süre sonra patladı
        Başında içki şişesi kırmış! Öldüren af!
        Başında içki şişesi kırmış! Öldüren af!
        Sharon Stone'a tehdit içeren yanıt
        Sharon Stone'a tehdit içeren yanıt
        "İzin alsaydı telif istemezdim"
        "İzin alsaydı telif istemezdim"
        Almanya'da "Müslüman karşıtlığı" raporu kaldırıldı
        Almanya'da "Müslüman karşıtlığı" raporu kaldırıldı
        Gezeravcı'dan uzaydan Kıbrıs paylaşımı
        Gezeravcı'dan uzaydan Kıbrıs paylaşımı
        Jorge Jesus dünya rekoru kırdı!
        Jorge Jesus dünya rekoru kırdı!
        Uykusunu alanlar daha hayırsever
        Uykusunu alanlar daha hayırsever
        Odine Teknoloji halka açılıyor
        Odine Teknoloji halka açılıyor
        EYT’li işçinin vergi matrahı
        EYT’li işçinin vergi matrahı
        Putin: Finlandiya sınırına askeri yığınak yapacağız
        Putin: Finlandiya sınırına askeri yığınak yapacağız
        Altınok'tan Habertürk'e açıklamalar
        Altınok'tan Habertürk'e açıklamalar

        Benzer Haberler

        Bursa Deniz Otobüslerinin 8 seferi iptal edildi
        Bursa Deniz Otobüslerinin 8 seferi iptal edildi
        Harmancık'ta kurulan iftar çadırı ihtiyaç sahiplerine hizmet veriyor
        Harmancık'ta kurulan iftar çadırı ihtiyaç sahiplerine hizmet veriyor
        Bursa'da palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        Mustafa Varank, Bursa'da nokta mitinginde konuştu:
        Mustafa Varank, Bursa'da nokta mitinginde konuştu:
        Bursa'da huzur ve güven uygulaması yapıldı
        Bursa'da huzur ve güven uygulaması yapıldı
        Bakan Şimşek, Bursa'da iş insanları ile bir araya geldi
        Bakan Şimşek, Bursa'da iş insanları ile bir araya geldi