Diyaliz hastası kişi Bursa'da böbrek nakliyle hayata tutundu

Uzun yıllardır diyaliz hastalığıyla mücadele eden 56 yaşındaki Duran Şahin, Bursa Şehir Hastanesindeki böbrek nakliyle sağlığına kavuştu.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 6 yıldır diyalize bağlı yaşamını sürdüren Duran Şahin, yaklaşık 6 ay önce bir televizyon kanalında Bursa Şehir Hastanesindeki gerçekleştirilen başarılı böbrek nakli haberini izledikten sonra memleketi Ordu'dan Bursa'ya gelerek hastaneye nakil için başvuru yaptı.

Bursa Şehir Hastanesinde gerekli tetkikleri yaptırdıktan sonra nakil için sıraya alınan Şahin'e 6 ay sonra uygun donör bulundu. Başarılı bir operasyonla geçiren Şahin, böbrek nakliyle sağlığına yeniden kavuştu.

Duran Şahin, bir akşam televizyonda izlediği haberin kendisine umut olduğunu belirterek, "Bende o zaman dedim ki 'Bursa Şehir Hastanesine gideyim ve başvuruda bulunayım.' Geldim ve bütün tetkiklerimi yaptılar. Nakil için uygun olduğum söylendi. 6 ay sonra beni aradılar ve dediler ki 'Sana nakil çıktı'. Bütün doktorlarımız, hemşirelerimiz, personelimiz bize iyi geldiler. Allah herkesten razı olsun. Herkesin organ bağışında bulunmasını istiyorum." ifadesini kullandı.

Şahin'e nakli gerçekleştiren Üroloji Uzmanı Op. Dr. Serdar Geylan de Bursa Şehir Hastanesi Organ Nakli Kliniği olarak son bir yılda 11 başarılı operasyon yaptıklarının bilgisini verdi.

Ekip olarak başarılı işlere imza attıklarını belirten Geylan, şunları kaydetti:

"Birbirimizin eksiklerini tamamlayan iyi bir ekip olarak iyi işler yapmaya devam edeceğiz. Ben servisteki hemşiremizden ameliyathanedeki hemşire ve personelimize, hastalarımızı takip eden hekim arkadaşlarıma ve cerrahi alanında bana destek olan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İdaremize de bu anlamda bize desteklerinden dolayı teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Organ bağışı konusunda da 2024 yılı iyi başladı. Bu senenin organ bağışı ve kadavra konusunda iyi bir yıl olması için temennide bulunuyorum."

Hastanın kontrol sürecini takip eden Nefroloji Uzmanı Dr. Suat Akgür de böbrek naklinde Bursa Şehir Hastanesinin başı çeken kurumlardan olacağını bildirdi.