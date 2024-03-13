Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Kavga ettikleri husumetlilerinin evine ateş açıp 2 kişiyi vurdular

        BURSA'da para yüzünden husumetli oldukları S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 16:12 Güncelleme: 13.03.2024 - 16:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kavga ettikleri husumetlilerinin evine ateş açıp 2 kişiyi vurdular
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'da para yüzünden husumetli oldukları S.T. (24) ile tartışıp evine tabancayla ateş eden 2 şüpheli, yakınları Eda T. (27) ile Fadime E.’yi (43) yaraladı. Yaralılar tedaviye alınırken, şüpheliler polis tarafından yakalandı.

        Olay, pazartesi gecesi Kestel ilçesinde meydana geldi. S.Ç. ile B.Ç., alacak meselesi yüzünden husumetli oldukları S.T.'yi cep telefonu ile arayıp konuşmak istediklerini söyledi. Buluşmak için sözleşen taraflar, S.T.'nin Yenimahalle'deki evinin önünde bir araya geldi. Burada taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce, S.T. giriş kattaki evlerine kaçtı. Bunun üzerine S.Ç. ile B.Ç. eve rastgele ateş etti. Bu sırada evde bulunan S.T.’nin yakınları Eda T. ile Fadime E. yaralandı. Hastanede tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

        Olay sonrası kaçan şüpheliler ise Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından yakalandı. S.Ç. ile B.Ç. sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte tutuklanan çalışanın görüntüleri!
        İşte tutuklanan çalışanın görüntüleri!
        Sitede vahşice öldürülen kedi Eros davasında yeni karar!
        Sitede vahşice öldürülen kedi Eros davasında yeni karar!
        Ali Koç: Galatasaray beka sorunudur!
        Ali Koç: Galatasaray beka sorunudur!
        "ABD, Netanyahu'yu devirmeye çalışıyor"
        "ABD, Netanyahu'yu devirmeye çalışıyor"
        ABD: Ya satacak ya yasaklanacak!
        ABD: Ya satacak ya yasaklanacak!
        Real Madrid'in Arda Güler kararı
        Real Madrid'in Arda Güler kararı
        Ahmet Kural hakkında açıklamalar
        Ahmet Kural hakkında açıklamalar
        Japonya'da uydu taşıyan roket kalkıştan kısa süre sonra patladı
        Japonya'da uydu taşıyan roket kalkıştan kısa süre sonra patladı
        5 bin dolarlık telif ihlali
        5 bin dolarlık telif ihlali
        "Ganos Fayı" Trakya için risk oluşturuyor mu?
        "Ganos Fayı" Trakya için risk oluşturuyor mu?
        Kenan Yıldız'ın değerinde büyük sıçrama
        Kenan Yıldız'ın değerinde büyük sıçrama
        Terminal filmine benzetildi! 1 ay İstanbul Havalimanı'nda bekledi
        Terminal filmine benzetildi! 1 ay İstanbul Havalimanı'nda bekledi
        İşte Galatasaray'ın yeni transferi!
        İşte Galatasaray'ın yeni transferi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinsi oyunu bozduk
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinsi oyunu bozduk
        Baba oğul yaşlı çifti dövmüştü! İşte okul müdürünün savunması!
        Baba oğul yaşlı çifti dövmüştü! İşte okul müdürünün savunması!
        Hangi uçuş noktalarına denetim geldi?
        Hangi uçuş noktalarına denetim geldi?
        3 kız kardeşe cinsel istismardan 26 yıl aldı! Beraat etti!
        3 kız kardeşe cinsel istismardan 26 yıl aldı! Beraat etti!
        Keserli komşu vahşetinde ceza açıklandı!
        Keserli komşu vahşetinde ceza açıklandı!
        Alman Şansölyesine döner sorusu: Ne zaman 3 euro olacak?
        Alman Şansölyesine döner sorusu: Ne zaman 3 euro olacak?
        Cavit Çağlar’ın ilk soyadı neydi? Çağlar ismini hangi şairden aldı? Tansu Çiller’i neden ağlattı?
        Cavit Çağlar’ın ilk soyadı neydi? Çağlar ismini hangi şairden aldı? Tansu Çiller’i neden ağlattı?

        Benzer Haberler

        Karacabey'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Karacabey'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Bursa'da 100 bin konutluk kentsel dönüşüm projesi yapılacak
        Bursa'da 100 bin konutluk kentsel dönüşüm projesi yapılacak
        Osmangazi Belediye Başkanı Dündar, Ovaakça'da mahalle sakinleriyle bir aray...
        Osmangazi Belediye Başkanı Dündar, Ovaakça'da mahalle sakinleriyle bir aray...
        Marmara Denizi'nde batan Batuhan A'dan, yakınındaki gemilere de yardım çağr...
        Marmara Denizi'nde batan Batuhan A'dan, yakınındaki gemilere de yardım çağr...
        Bursa'da 2 kadını tabancayla vuran şüpheliler gözaltına alındı
        Bursa'da 2 kadını tabancayla vuran şüpheliler gözaltına alındı
        Küresel ısınma ve yetersiz beslenme ayılara kış uykusunu unutturdu
        Küresel ısınma ve yetersiz beslenme ayılara kış uykusunu unutturdu