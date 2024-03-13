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        TOFAŞ - Unicaja Malaga: 76-80

        SALON: TOFAŞHAKEMLER: Manuel Mazzoni, Martin Horozov, Gvidas GedvilasTOFAŞ: Özgür Cengiz 4, Winston 19, Prewitt 12, Homesley 10, Tolga Geçim 3, Ege Demir 2, O'Brien 5, Sakic 6, Wiley 15, Mustafa KurtuldumUNİCAJA MALAGA: Osetkowski 7, Ejim, Kalinoski 5, Taylor 11, Barreiro, Diaz 6, Carter 8, Dedovic 2, Lima, Kravish 13, Perry 19, Sima 91'İNCİ PERİYOT: 28-23DEVRE: 45-433'ÜNCÜ PERİYOT: 68-61 Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu I Grubu 5'inci hafta maçında Tofaş, sahasında ağırladığı Unicaja Malaga'ya 80-76'lık skorla mağlup oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 22:49 Güncelleme: 13.03.2024 - 22:50
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        TOFAŞ - Unicaja Malaga: 76-80
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        SALON: TOFAŞ

        HAKEMLER: Manuel Mazzoni, Martin Horozov, Gvidas Gedvilas

        TOFAŞ: Özgür Cengiz 4, Winston 19, Prewitt 12, Homesley 10, Tolga Geçim 3, Ege Demir 2, O'Brien 5, Sakic 6, Wiley 15, Mustafa Kurtuldum

        UNİCAJA MALAGA: Osetkowski 7, Ejim, Kalinoski 5, Taylor 11, Barreiro, Diaz 6, Carter 8, Dedovic 2, Lima, Kravish 13, Perry 19, Sima 9

        1'İNCİ PERİYOT: 28-23

        DEVRE: 45-43

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-61

        Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu I Grubu 5'inci hafta maçında Tofaş, sahasında ağırladığı Unicaja Malaga'ya 80-76'lık skorla mağlup oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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