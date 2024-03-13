TOFAŞ - Unicaja Malaga: 76-80
SALON: TOFAŞHAKEMLER: Manuel Mazzoni, Martin Horozov, Gvidas GedvilasTOFAŞ: Özgür Cengiz 4, Winston 19, Prewitt 12, Homesley 10, Tolga Geçim 3, Ege Demir 2, O'Brien 5, Sakic 6, Wiley 15, Mustafa KurtuldumUNİCAJA MALAGA: Osetkowski 7, Ejim, Kalinoski 5, Taylor 11, Barreiro, Diaz 6, Carter 8, Dedovic 2, Lima, Kravish 13, Perry 19, Sima 91'İNCİ PERİYOT: 28-23DEVRE: 45-433'ÜNCÜ PERİYOT: 68-61 Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu I Grubu 5'inci hafta maçında Tofaş, sahasında ağırladığı Unicaja Malaga'ya 80-76'lık skorla mağlup oldu.
SALON: TOFAŞ
HAKEMLER: Manuel Mazzoni, Martin Horozov, Gvidas Gedvilas
TOFAŞ: Özgür Cengiz 4, Winston 19, Prewitt 12, Homesley 10, Tolga Geçim 3, Ege Demir 2, O'Brien 5, Sakic 6, Wiley 15, Mustafa Kurtuldum
UNİCAJA MALAGA: Osetkowski 7, Ejim, Kalinoski 5, Taylor 11, Barreiro, Diaz 6, Carter 8, Dedovic 2, Lima, Kravish 13, Perry 19, Sima 9
1'İNCİ PERİYOT: 28-23
DEVRE: 45-43
3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-61
Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu I Grubu 5'inci hafta maçında Tofaş, sahasında ağırladığı Unicaja Malaga'ya 80-76'lık skorla mağlup oldu.
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