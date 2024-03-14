Bursa'da 2 kardeşin bulunduğu araca pompalı tüfekle ateş edildi

Olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda boş kovan bulunurken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Araçta bulunan Barış V. ile kardeşi Azad V. olayı yara almadan atlatırken bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

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