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        Bursa'da 2 kardeşin bulunduğu araca pompalı tüfekle ateş edildi

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde seyir halindeki otomobilden hafif ticari araca pompalı tüfekle ateş edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 08:02 Güncelleme: 14.03.2024 - 08:09
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        Bursa'da 2 kardeşin bulunduğu araca pompalı tüfekle ateş edildi
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        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde seyir halindeki otomobilden hafif ticari araca pompalı tüfekle ateş edildi.

        Ulus Mahallesi'nde 16 L 3455 plakalı otomobildeki şüpheliler, Barış V. idaresindeki 16 AHS 503 plakalı hafif ticari araca ateş ederek olay yerinden kaçtı.

        Araçta bulunan Barış V. ile kardeşi Azad V. olayı yara almadan atlatırken bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

        Olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda boş kovan bulunurken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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