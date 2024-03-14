Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Alinur Aktaş'tan 3 milyon 500 bin metrekare yeni yeşil alan sözü

        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni dönem projeleri kapsamında Bursa'ya 3 milyon 500 bin metrekare yeni yeşil alan kazandırılacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 10:47 Güncelleme: 14.03.2024 - 10:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alinur Aktaş'tan 3 milyon 500 bin metrekare yeni yeşil alan sözü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni dönem projeleri kapsamında Bursa'ya 3 milyon 500 bin metrekare yeni yeşil alan kazandırılacağını bildirdi.

        Aktaş, yaptığı açıklamada, yeşilin en çok Bursa'ya yakıştığını belirterek, geçen dönem 1 milyon 500 bin metrekare yeni yeşil alan sözünü verdiklerini, hedeflerinin 2 katından fazlası olan 3 milyon 200 bin metrekare yeşil alanı kente kazandırdıklarını aktardı.

        Bursa'nın artık 5 yıl öncesinden çok daha yeşil ve yaşanılabilir bir şehir olduğunu kaydeden Aktaş, "Yeni dönemde de 3 milyon 500 bin metrekare yeni yeşil alan sözünü hemşehrilerimize veriyorum." ifadesini kullandı.

        Bursa'nın yeşil ve mavinin uyumuyla bir başka güzel olduğunu vurgulayan Aktaş, şöyle devam etti:

        "Ayvalıdere, Nilüfer Çayı, Cilimboz Deresi, Gökdere, Balıklıdere, Hacivat Deresi güzergahlarında oluşturacağımız yeşil alanlarda yürüyüş ve bisiklet yolları, dinlenme alanları, peyzaj düzenlemeleriyle vatandaşlarımız yeşil ve mavinin bu eşsiz güzelliğini şehrimizin dört bir yanında yaşayacak. Şehrimizin bütününe yaydığımız bu yeşil ağı, yine şehir bütününe yayacağımız tematik parklarımız, bölge parklarımız ve yeşil alan düzenlemeleriyle bütünleştirerek yeşili günlük yaşamın bir parçasına dönüştürüyoruz. Parklarımızı afet durumlarında kullanılmak üzere deprem parkı altyapısına kavuşturuyoruz. Şehrimizin dört bir yanında milyonlarca metrekare park projelerimizi hayata geçiriyoruz."

        Yeni dönemde en az 11 bölge parkını da kente kazandıracaklarının müjdesini veren Aktaş, şu bilgileri paylaştı:

        "42 bin metrekarelik Yunuseli Çamlık Parkı, 30 bin metrekarelik Demirci Parkı, 31 bin metrekarelik Göçmen Konutları Parkı, 500 bin metrekarelik Hasköy Mesire Alanı, 45 bin metrekarelik Şirinevler Parkı, 42 bin metrekarelik Hasanağa Kızılcıklı Parkı, 28 bin metrekarelik Büyükbalıklı Parkı, 20 bin metrekarelik Balkan Parkı, 19 bin metrekarelik Balat Doğanköy Parkı, 11 bin metrekarelik Karapınar Parkı, 40 bin metrekarelik Samanlı Parkı gibi birçok bölge parkını şehrin farklı noktalarında halkımızın hizmetine sunacağız."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bina yıkımında şaşkına çeviren manzara
        Bina yıkımında şaşkına çeviren manzara
        Beklenen çalışma geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil
        Beklenen çalışma geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil
        Dehşet anı kamerada! Baba ile oğlu tartıştıkları İETT şoförünü bıçakladı!
        Dehşet anı kamerada! Baba ile oğlu tartıştıkları İETT şoförünü bıçakladı!
        Fenerbahçe, Avrupa'da çeyrek final için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da çeyrek final için sahaya çıkıyor
        Acılı baba taziye bekliyor... Eylem Tok ve oğlu New York'ta!
        Acılı baba taziye bekliyor... Eylem Tok ve oğlu New York'ta!
        Bu kez de şarkılarını satıyor
        Bu kez de şarkılarını satıyor
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı
        TikTok'ta viral oldu... Duvarın ardından gelen sesler şoke etti
        TikTok'ta viral oldu... Duvarın ardından gelen sesler şoke etti
        Minibüs şoförüne magandalar saldırdı!
        Minibüs şoförüne magandalar saldırdı!
        Serdar 4 yaşındaydı! Oyun oynarken bir cisim buldu!
        Serdar 4 yaşındaydı! Oyun oynarken bir cisim buldu!
        Putin seçim öncesi çağrıda bulundu
        Putin seçim öncesi çağrıda bulundu
        Suç kayıtları parmak ısırttı! Rezidansta 2 milyon TL'lik soygun!
        Suç kayıtları parmak ısırttı! Rezidansta 2 milyon TL'lik soygun!
        Türkülerimizi tanıyor
        Türkülerimizi tanıyor
        Akbelen'deki kamulaştırma kararı iptal edildi
        Akbelen'deki kamulaştırma kararı iptal edildi
        Kuzey Kore lideri tank kullandı
        Kuzey Kore lideri tank kullandı
        Sağlıkçılarda erken emeklilik hakkı
        Sağlıkçılarda erken emeklilik hakkı
        2022'deki rekor, denetim getirdi
        2022'deki rekor, denetim getirdi
        Teknoloji devleri AI yatırım yarışında
        Teknoloji devleri AI yatırım yarışında
        Real Madrid'in Arda Güler kararı
        Real Madrid'in Arda Güler kararı
        Kenan Yıldız'ın değerinde büyük sıçrama
        Kenan Yıldız'ın değerinde büyük sıçrama

        Benzer Haberler

        AK Parti Nilüfer Belediye Başkan adayı Çolak, Çalı'daki esnaf ziyaretinde p...
        AK Parti Nilüfer Belediye Başkan adayı Çolak, Çalı'daki esnaf ziyaretinde p...
        Prof. Dr. Barış: Bursa'da İznik ve Gemlik fayı aynı anda kırılırsa 7.7 büyü...
        Prof. Dr. Barış: Bursa'da İznik ve Gemlik fayı aynı anda kırılırsa 7.7 büyü...
        Husumetli oldukları kardeşlerin aracını takip edip, yolunu kestikten sonra...
        Husumetli oldukları kardeşlerin aracını takip edip, yolunu kestikten sonra...
        Bursa'da 2 kardeşin bulunduğu araca pompalı tüfekle ateş edildi
        Bursa'da 2 kardeşin bulunduğu araca pompalı tüfekle ateş edildi
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bursa'da tarihi Ulu Cami'de teravih namazı kı...
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bursa'da tarihi Ulu Cami'de teravih namazı kı...
        Tartıştığı kardeşini boynundan bıçaklayıp kaçtı
        Tartıştığı kardeşini boynundan bıçaklayıp kaçtı