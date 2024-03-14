Alinur Aktaş'tan 3 milyon 500 bin metrekare yeni yeşil alan sözü

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni dönem projeleri kapsamında Bursa'ya 3 milyon 500 bin metrekare yeni yeşil alan kazandırılacağını bildirdi.

Aktaş, yaptığı açıklamada, yeşilin en çok Bursa'ya yakıştığını belirterek, geçen dönem 1 milyon 500 bin metrekare yeni yeşil alan sözünü verdiklerini, hedeflerinin 2 katından fazlası olan 3 milyon 200 bin metrekare yeşil alanı kente kazandırdıklarını aktardı.

Bursa'nın artık 5 yıl öncesinden çok daha yeşil ve yaşanılabilir bir şehir olduğunu kaydeden Aktaş, "Yeni dönemde de 3 milyon 500 bin metrekare yeni yeşil alan sözünü hemşehrilerimize veriyorum." ifadesini kullandı.

Bursa'nın yeşil ve mavinin uyumuyla bir başka güzel olduğunu vurgulayan Aktaş, şöyle devam etti:

"Ayvalıdere, Nilüfer Çayı, Cilimboz Deresi, Gökdere, Balıklıdere, Hacivat Deresi güzergahlarında oluşturacağımız yeşil alanlarda yürüyüş ve bisiklet yolları, dinlenme alanları, peyzaj düzenlemeleriyle vatandaşlarımız yeşil ve mavinin bu eşsiz güzelliğini şehrimizin dört bir yanında yaşayacak. Şehrimizin bütününe yaydığımız bu yeşil ağı, yine şehir bütününe yayacağımız tematik parklarımız, bölge parklarımız ve yeşil alan düzenlemeleriyle bütünleştirerek yeşili günlük yaşamın bir parçasına dönüştürüyoruz. Parklarımızı afet durumlarında kullanılmak üzere deprem parkı altyapısına kavuşturuyoruz. Şehrimizin dört bir yanında milyonlarca metrekare park projelerimizi hayata geçiriyoruz."

Yeni dönemde en az 11 bölge parkını da kente kazandıracaklarının müjdesini veren Aktaş, şu bilgileri paylaştı:

"42 bin metrekarelik Yunuseli Çamlık Parkı, 30 bin metrekarelik Demirci Parkı, 31 bin metrekarelik Göçmen Konutları Parkı, 500 bin metrekarelik Hasköy Mesire Alanı, 45 bin metrekarelik Şirinevler Parkı, 42 bin metrekarelik Hasanağa Kızılcıklı Parkı, 28 bin metrekarelik Büyükbalıklı Parkı, 20 bin metrekarelik Balkan Parkı, 19 bin metrekarelik Balat Doğanköy Parkı, 11 bin metrekarelik Karapınar Parkı, 40 bin metrekarelik Samanlı Parkı gibi birçok bölge parkını şehrin farklı noktalarında halkımızın hizmetine sunacağız."