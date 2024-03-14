Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı; kaza anı kamerada

BURSA’nın İnegöl ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü İsmail Hakkı K. (36) yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Zadeemin ve Hal Sokak’ın kesiştiği noktada meydana geldi. Hal Sokak’ta seyir halinde olan Ayşenur Y. yönetimindeki 07 AAC 144 plakalı otomobil, Zadeemin Sokak’tan çıkan İsmail Hakkı K.’nin kullandığı 16 BHR 283 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşerek yaralanan sürücü, ihbarla olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu, polisin kazayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.