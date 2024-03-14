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        Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı; kaza anı kamerada

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü İsmail Hakkı K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 15:48 Güncelleme: 14.03.2024 - 15:55
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        Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı; kaza anı kamerada
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü İsmail Hakkı K. (36) yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 13.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Zadeemin ve Hal Sokak’ın kesiştiği noktada meydana geldi. Hal Sokak’ta seyir halinde olan Ayşenur Y. yönetimindeki 07 AAC 144 plakalı otomobil, Zadeemin Sokak’tan çıkan İsmail Hakkı K.’nin kullandığı 16 BHR 283 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşerek yaralanan sürücü, ihbarla olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu, polisin kazayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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