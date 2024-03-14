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        Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, Bursa trafiğini rahatlatacak yol projelerini açıkladı

        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Kuzey Otoyolu'nun yapılacağını belirterek, halihazırda kullanılan otoyolun Çevre Yolu olarak Bursa şehir içi trafiğine hizmet vereceğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 14:44 Güncelleme: 14.03.2024 - 14:54
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        Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, Bursa trafiğini rahatlatacak yol projelerini açıkladı
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        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Kuzey Otoyolu'nun yapılacağını belirterek, halihazırda kullanılan otoyolun Çevre Yolu olarak Bursa şehir içi trafiğine hizmet vereceğini bildirdi.

        Aktaş, yaptığı açıklamada, tek ana ulaşım aksına sahip kente kuzey ve güney olmak üzere iki alternatif koridor kazandıracaklarını ifade etti.

        Bu oluşturdukları iki koridorun sağladığı rahatlığa ilave olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Kuzey Otoyolu'nun yapılacağını aktaran Aktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bakanlığımız tarafından yapılacak 29 kilometrelik Kuzey Otoyolu, Bursa trafiğini rahatlatmada önemli bir rol üstlenecek. İstanbul-İzmir oobanının Ovaakça-Badırga kesimi kuzeye alınarak yeni bir otoyol güzergahı oluşturulacak. Halihazırda kullanılan otoyolun Çevre Yolu olarak Bursa şehir içi trafiğine hizmet vermesi sağlanacak. Böylece bu güzergâha yapılacak olan bağlantı yolları ile beraber şehir içi trafiğinde önemli ölçüde rahatlama ve alternatifler oluşacak. Ulaşımda düğümleri tek tek çözüyoruz. Birincisi Mudanya Yolu-Şehir Hastanesi arası bağlantı yolu ve kavşak düzenlemeleri. Mudanya ve Bursa istikametinden gelen araçların Bursa Şehir Hastanesi yönüne kesintisiz giriş çıkışlarını sağlayacak kavşak kollarıyla birlikte Mudanya yolundan Bursa Şehir Hastanesine, oradan da Özlüce'ye kadar ulaşan yeni bir alternatif güzergah oluşturuyoruz."

        Aktaş, Bademli Kavşağı'ndan Bademli eski köy içine kadar olan kısmı bölünmüş yol olarak genişleterek bulvar haline dönüştüreceklerini duyurdu.

        Yeni kavşaklar inşa edeceklerini belirten Aktaş, şunları kaydetti:

        "Mudanya yolu üzerinden sağlanacak geçiş ile Nilüfer ve Osmangazi ilçelerimiz arasına alternatif bir geçiş kazandırıyoruz. Orhaneli Yolu'na Beşevler ve Odunluk olmak üzere iki kavşak ile Beşevler-Mihraplı ve Çamlıca-Odunluk arasındaki 2 sinyalize kavşağı farklı seviyeli köprülü kavşaklar haline getiriyoruz. Yakın çevre yolu üzerinde yapacağımız yonca kavşakla trafik yükünü hafifleterek Çelebi Mehmet Bulvarı'nı Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ile buluşturuyoruz. Bunların yanında Acemler-Soğukkuyu-Mudanya Yolu, Zübeyde Hanım Caddesi-Hayran Caddesi bağlantı yolu ve Mihraplı bölgesi köprü ve yol düzenlemeleri gibi şehir için trafiği rahatlatacak çalışmalarımız olacak."

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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