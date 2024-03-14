Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bakan Bak: Ülkemiz bir spor devrimi yaşıyor (2)

        Bursa'da Yıldırım Gençlik Merkezi'nin açılışını da gerçekleştiren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, burada yaptığı konuşmada, ilçeye yapılan yatırımları işaret ederek, "Yıldırım'da, Türkiye'nin en önemli spor tesislerinden bir tanesini yapıp hizmete açtık.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 19:37 Güncelleme: 14.03.2024 - 19:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Bak: Ülkemiz bir spor devrimi yaşıyor (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa’da Yıldırım Gençlik Merkezi’nin açılışını da gerçekleştiren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, burada yaptığı konuşmada, ilçeye yapılan yatırımları işaret ederek, "Yıldırım’da, Türkiye’nin en önemli spor tesislerinden bir tanesini yapıp hizmete açtık. Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi. Her haliyle muhteşem bir eser. Tabii bu esere ismini verdiğimiz sporcu da dünyanın Cep Herkülü olarak tanıdığı Naim Süleymanoğlu. Yıldırım’da güzel işler yapılıyor. Bu süre içerisinde 22 tane gençlik tesisi Yıldırım’a kazandırıldı. Yine gençlik merkezi olmak üzere Sıracevizler’de, sem sahaları başta olmak üzere, pek çok talepte bulundu. Başkan sen çalışmaya devam et, tesisler de destek de seninle beraber. Bu çocuklarımıza ne yaparsak az” dedi.

        "EN BÜYÜK GÖREVİMİZ, ÇOCUKLARIN DÜZGÜN BİREYLER OLARAK YETİŞMESİNİ SAĞLAMAK"

        Bakanlık olarak öncelikli görevlerinin, gençleri düzgün bireyler olarak yetiştirmek olduğunu söyleyen Bakan Bak, “Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bizim 400 tane gençlik merkezimiz var. Özellikle sporda, sanatta, tiyatroda, kültürde, müzikte, diğer aktivitelerde hep beraber çocuklarımızı burada ağırlıyoruz. Yıldırım’da genç bir nüfus var. Güzel eserler ortaya kondu, konmaya devam ediliyor. Buradan velilere, ailelere sesleniyoruz. Çocuklarınızı spor tesislerine getirin. Buralar ücretsiz. Niçin getirin, çünkü Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bizim en büyük görevlerimizden bir tanesi de çocuklarımızı bağımlılıktan, uyuşturucudan, içkiden, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak. Spora yönlendirerek, onları sporla beraber topluma kazandırmak, toplumun düzgün bireyleri olarak yetişmesini sağlamak” diye konuştu.

        "CUMHURBAŞKANI’MIZIN BİZLERE TALİMATI VAR"

        Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde spor devrimi yaşadığını bir kez daha vurgulayan Bakan Bak, şöyle konuştu:

        "Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bir spor devrimi yaşıyor. 22 yılda, onlarca tesis stadyum olarak, binlerce tesis Türkiye’nin dört bir yanında yapıldı. Düşünün bir çocuğumuz yüzme bilmediği için bir gölde, bir denizde boğulduğunu düşünün. Bunun karşılığı yok. O yüzden devlet olarak da biz Türkiye'nin bütün ilçelerinde yüzme havuzları yapmaya devam ediyoruz, spor tesisleri yapmaya devam ediyoruz. Türkiye özellikle stadyumlara yaptığı yatırımlarla beraber, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası’nı, İtalya ile beraber organize edecek. Yani Türkiye spor ülkesi olma yolunda, organizasyonları gerçekleştirme yönünde büyük aşamalar kaydetti, Türkiye’de spor devrimi var. Bunun lideri de Recep Tayyip Erdoğan. Bizlere talimatı, ‘Mahallelere halı sahalar yapın, basketbol sahaları yapın, voleybol sahaları yapın. Çocuklar oynasın. Gençlik merkezleri yapın. Belediyelerle birlikte bunları gerçekleştirin’. İşte Oktay Başkan, Yıldırım’da çok güzel işler yaptı, ona 31 Mart’ta da destek olacağız, yenilerini yapması için. Gençlik merkezlerinde dene-yap atölyeleri var, kodlama, çocuklar teknolojiye yöneliyor. Yani gençlerimize inanıyoruz, gençlerimize güveniyoruz. Onlarla beraberiz. AK Parti’nin eser siyaseti, biz laf söylemeyiz, eser üretiriz. Gerçek belediyecilik AK Parti’dir."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        Aci ailesinin acı kaderi
        Aci ailesinin acı kaderi
        Balayı çiftinin ölümü davasında karar
        Balayı çiftinin ölümü davasında karar
        Yakılarak öldürülen Şila'nın katili için yeni karar!
        Yakılarak öldürülen Şila'nın katili için yeni karar!
        Aydın Ayaydın: Cumhurbaşkanımız talebimizi geri çevirmedi
        Aydın Ayaydın: Cumhurbaşkanımız talebimizi geri çevirmedi
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Millilerin forması sızdı!
        Millilerin forması sızdı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ağrı'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ağrı'da
        Yeni bir "büyükşehir" mi geliyor?
        Yeni bir "büyükşehir" mi geliyor?
        Fotoğraflarda gözlerinize hiç dikkat ettiniz mi?
        Fotoğraflarda gözlerinize hiç dikkat ettiniz mi?
        'Job ghosting' sorunu büyüyor
        'Job ghosting' sorunu büyüyor
        286 kişiyi kaçırdılar, 600 bin doları aşkın fidye istiyorlar!
        286 kişiyi kaçırdılar, 600 bin doları aşkın fidye istiyorlar!
        "Avukatlara sordum, söylediler"
        "Avukatlara sordum, söylediler"
        O özellik insanların dışında bir tek onlarda varmış!
        O özellik insanların dışında bir tek onlarda varmış!
        Yunus ve Zaniolo Galatasaray'a dönebilir!
        Yunus ve Zaniolo Galatasaray'a dönebilir!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Bu 3 cümleyi sık duyuyorsanız dikkat!
        Bu 3 cümleyi sık duyuyorsanız dikkat!
        Beklenen çalışma geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil
        Beklenen çalışma geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil
        Alperen tarihe geçecek: 225 milyon dolar!
        Alperen tarihe geçecek: 225 milyon dolar!
        Bu kez de şarkılarını satıyor
        Bu kez de şarkılarını satıyor

        Benzer Haberler

        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Bursa'da Yıldırım Gençlik Merkezi'nin açılışına...
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Bursa'da Yıldırım Gençlik Merkezi'nin açılışına...
        Bursa'da Atatürk Spor Salonu ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun temeli atıldı
        Bursa'da Atatürk Spor Salonu ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun temeli atıldı
        8 gündür aranıyordu, ormanda ağaca asılı cesedi bulundu
        8 gündür aranıyordu, ormanda ağaca asılı cesedi bulundu
        Bursa'da cinayet sanığı kocanın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi
        Bursa'da cinayet sanığı kocanın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi
        Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı; kaza anı kamerada
        Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı; kaza anı kamerada
        Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, Bursa trafiğini rahatlatacak yol projele...
        Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, Bursa trafiğini rahatlatacak yol projele...