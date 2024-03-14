Bakan Bak: Ülkemiz bir spor devrimi yaşıyor (2)

Bursa’da Yıldırım Gençlik Merkezi’nin açılışını da gerçekleştiren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, burada yaptığı konuşmada, ilçeye yapılan yatırımları işaret ederek, "Yıldırım’da, Türkiye’nin en önemli spor tesislerinden bir tanesini yapıp hizmete açtık. Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi. Her haliyle muhteşem bir eser. Tabii bu esere ismini verdiğimiz sporcu da dünyanın Cep Herkülü olarak tanıdığı Naim Süleymanoğlu. Yıldırım’da güzel işler yapılıyor. Bu süre içerisinde 22 tane gençlik tesisi Yıldırım’a kazandırıldı. Yine gençlik merkezi olmak üzere Sıracevizler’de, sem sahaları başta olmak üzere, pek çok talepte bulundu. Başkan sen çalışmaya devam et, tesisler de destek de seninle beraber. Bu çocuklarımıza ne yaparsak az” dedi.

"EN BÜYÜK GÖREVİMİZ, ÇOCUKLARIN DÜZGÜN BİREYLER OLARAK YETİŞMESİNİ SAĞLAMAK"

Bakanlık olarak öncelikli görevlerinin, gençleri düzgün bireyler olarak yetiştirmek olduğunu söyleyen Bakan Bak, “Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bizim 400 tane gençlik merkezimiz var. Özellikle sporda, sanatta, tiyatroda, kültürde, müzikte, diğer aktivitelerde hep beraber çocuklarımızı burada ağırlıyoruz. Yıldırım’da genç bir nüfus var. Güzel eserler ortaya kondu, konmaya devam ediliyor. Buradan velilere, ailelere sesleniyoruz. Çocuklarınızı spor tesislerine getirin. Buralar ücretsiz. Niçin getirin, çünkü Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bizim en büyük görevlerimizden bir tanesi de çocuklarımızı bağımlılıktan, uyuşturucudan, içkiden, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak. Spora yönlendirerek, onları sporla beraber topluma kazandırmak, toplumun düzgün bireyleri olarak yetişmesini sağlamak” diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANI’MIZIN BİZLERE TALİMATI VAR"

Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde spor devrimi yaşadığını bir kez daha vurgulayan Bakan Bak, şöyle konuştu:

"Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bir spor devrimi yaşıyor. 22 yılda, onlarca tesis stadyum olarak, binlerce tesis Türkiye’nin dört bir yanında yapıldı. Düşünün bir çocuğumuz yüzme bilmediği için bir gölde, bir denizde boğulduğunu düşünün. Bunun karşılığı yok. O yüzden devlet olarak da biz Türkiye'nin bütün ilçelerinde yüzme havuzları yapmaya devam ediyoruz, spor tesisleri yapmaya devam ediyoruz. Türkiye özellikle stadyumlara yaptığı yatırımlarla beraber, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası’nı, İtalya ile beraber organize edecek. Yani Türkiye spor ülkesi olma yolunda, organizasyonları gerçekleştirme yönünde büyük aşamalar kaydetti, Türkiye’de spor devrimi var. Bunun lideri de Recep Tayyip Erdoğan. Bizlere talimatı, ‘Mahallelere halı sahalar yapın, basketbol sahaları yapın, voleybol sahaları yapın. Çocuklar oynasın. Gençlik merkezleri yapın. Belediyelerle birlikte bunları gerçekleştirin’. İşte Oktay Başkan, Yıldırım’da çok güzel işler yaptı, ona 31 Mart’ta da destek olacağız, yenilerini yapması için. Gençlik merkezlerinde dene-yap atölyeleri var, kodlama, çocuklar teknolojiye yöneliyor. Yani gençlerimize inanıyoruz, gençlerimize güveniyoruz. Onlarla beraberiz. AK Parti’nin eser siyaseti, biz laf söylemeyiz, eser üretiriz. Gerçek belediyecilik AK Parti’dir."