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        Rum kalfanın oyuncak şeklindeki poğaçaları, 91 yıldır tekne orucu tutan çocuklara iftariyelik oluyor

        BURSA'da, Rum fırıncı kalfasının işsiz kalmamak için ürettiği şekilli poğaçalar, ustası Sadi Seymen tarafından her yıl ramazan ayında iftariyelik olarak üretildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 11:18 Güncelleme: 23.03.2024 - 11:20
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        Rum kalfanın oyuncak şeklindeki poğaçaları, 91 yıldır tekne orucu tutan çocuklara iftariyelik oluyor
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        BURSA'da, Rum fırıncı kalfasının işsiz kalmamak için ürettiği şekilli poğaçalar, ustası Sadi Seymen tarafından her yıl ramazan ayında iftariyelik olarak üretildi. Tekne orucu tutan çocukları oruca teşvik için iftariyelik geleneğini başlatan ustanın telefon ahizesi, tabanca, kılıç ve testi şekli verdiği poğaçalar ilgi görüyor. 91 yıldır süren Bursa'ya özgü iftariyelik geleneği, o ustanın 3'üncü kuşak torunu tarafından geleceğe aktarılıyor.

        Kentte, 1933 yılında Rum fırıncı kalfası, işlerin azalması nedeniyle ramazan ayında işten çıkarılmamak için şekilli poğaçalar üretti. Rum kalfanın, o yıllarda oyuncakları olmayan çocukların ilgisini çekmek ve tekne orucu tutan küçükleri oruca teşvik etmek için telefon ahizesi, tabanca, kılıç ve testi şeklini verdiği poğaçalar ilgi görünce fırıncı kalfası işsiz kalmadı. Sadi Seymen'in yaptığı Bursa'ya özgü poğaçalar her yıl ramazan ayında üretilip satışa sunuldu. 91 yıldır süren gelenek, şimdi o ustanın 3'üncü kuşak torunu olan Şeref Seymen (65) tarafından gelecek nesillere aktarılıyor.

        'ÇOCUKLARA MÜKAFAT'

        Dedesinin ve babasının işlettiği fırında tezgah arkasına geçen Şeref Seymen, çocukken izleyip gördüğü iftariyelikleri, şimdi çocuklar için kendisi yapıp satıyor. Poğaçaları alan ailelerin, bunları tekne orucu tutan çocuklarına verip ödüllendirdiğini söyleyen Seymen, "Ben, bu fırının üçüncü kuşak işletmecisiyim. Ramazan boyunca Bursa'ya has, ramazana özel iftarlıkları üretiyoruz. Bunlar hamurdan, çocuklara oyuncak şekilde yaptığımız poğaçalardır. Aileler bunları, tekne orucu tutan çocuklarına teşvik amacıyla mükafat olarak veriyor. Büyük ilgi görüyor" dedi.

        Seymen, 91 yıldır her ramazan ayında yapıp sattıkları poğaçaların beğenildiğini söyleyerek, "Bu iftariyelikler, eski hatırlamak, nostaljiyi anımsamak içindir. Şimdiki neslin ilgisini çekmesi içindir. Oyuncak şeklini verdiğimiz iftariyelik poğaçalar, çocukların dikkatini çekiyor. Müşteri olarak gelen aileler, bu poğaçaları alacakları zaman, 'Bak bunlar bizim çocukluk oyuncaklarımız' dediği zaman çocuklarının da dikkatini çekiyor. Kız çocukları daha çok testi ve telefon şeklindeki poğaçaları isterken, erkek çocuklar ise tabanca ve kılıcı tercih ediyor. Biz şu an 4 oyuncak şeklinde iftariyelik üretimi yapıyoruz" diye konuştu.

        'ORUCUMU, İFTARİYELİKLE AÇACAĞIM'

        Fırına, iftariyelik poğaça almak için geldiğini söyleyen Emir Kahraman (10), "Ben bugün tekne orucu tuttum, iftariyelik almaya geldim. Babam bana hep anlatırdı, küçüklüğünde çok oyuncağı olmadığı için ramazanda bu iftariyelikten alırmış. Bunlar, babamın çok dikkatini çekmiş. Benim de dikkatimi çekti. İftariyeliği merak ettiğim için buraya geldim. Orucumu iftariyelikle açacağım. Özellikle telefon ile kılıç şeklindeki iftariyelik çok hoşuma gitti" dedi.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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