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        İnegölspor - Belediye Derincespor: 1-1

        STAT:İnegöl İlçeHAKEMLER: Berkay Erdemir, Ahmet Şimşek, Uğur ÖnayİNEGÖLSPOR: Bekir Sevgi - Muhammed Samed Karakoç (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 18:11 Güncelleme: 03.04.2024 - 18:15
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        İnegölspor - Belediye Derincespor: 1-1
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        STAT:İnegöl İlçe

        HAKEMLER: Berkay Erdemir, Ahmet Şimşek, Uğur Önay

        İNEGÖLSPOR: Bekir Sevgi - Muhammed Samed Karakoç (Dk. 46 Erkan Arda Çağdaş), Nadir Çiftçi, Furkan Özyapı, Serhat Baştan, Yusuf Kocatürk, Kadir Turhan, Orhan Aktaş, Yusuf Talum, Uğur Utlu, Ömer Gür (Dk. 80 Ahmet Hakan Şahin)

        BELEDİYE DERİNCESPOR: Hüseyin Yılmaz - Canberk Ömer Özdemir, Alaattin Hamza Ok, Alpay Çelebi, Fatih Cerlek (Dk. 83 Murat Arda Ayhan), Alperen Pak, Berat Ali Genç, Hüseyin Karabey, Volkan Altunsoy, Taha Aydınlı (Dk. 64 Okan Baydemir) (Dk. 88 Ünal Emre Durmuşhan), Melik Derin (Dk. 84 Erdi Can Şehit)

        GOLLER: Dk. 55 Kadir Turhan (İnegölspor), Dk. 23 Melik Derin (Belediye Derincespor)

        SARI KARTLAR: Yusuf Kocatürk, Uğur Utlu, Serhat Baştan, Nadir Çiftçi (İnegölspor), Hüseyin Karabey, Murat Arda Ayhan (Belediye Derincespor)

        2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 33'üncü hafta mücadelesinde İnegölspor sahasında Belediye Derincespor'la 1-1 berabere kaldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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