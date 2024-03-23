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        Bakan Yerlikaya: Terör örgütlerinin nefesini kesiyoruz (2)

        BURSA'DAİFTARA KATILDI, AK PARTİ KESTEL BELEDİYE BAŞKAN ADAYINA DESTEK İSTEDİİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Amasya'daki programının ardından Bursa'ya geçip, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kestel ilçesinde düzenlenen iftar programına katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 21:58 Güncelleme: 23.03.2024 - 22:00
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        Bakan Yerlikaya: Terör örgütlerinin nefesini kesiyoruz (2)
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        BURSA'DAİFTARA KATILDI, AK PARTİ KESTEL BELEDİYE BAŞKAN ADAYINA DESTEK İSTEDİ

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Amasya'daki programının ardından Bursa'ya geçip, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kestel ilçesinde düzenlenen iftar programına katıldı. Yerlikaya'ya AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve AK Parti Kestel Belediye başkan adayı Ferhat Erol eşlik etti. 4 Haziran 2023 tarihinden bu yana yaptıkları çalışmalardan bahseden Ali Yerlikaya, "Göreve başladığımız günden bu yana 600 bin mesai arkadaşımla beraber başta bölücü hain terör örgütü ve diğer tüm terör örgütleri ile mücadele ettik. Organize suç örgütleri yani şehir eşkıyaları, zehir tacirleri ve düzensiz göç ve bunlara imkan sağlayan organizatörlerle mücadele etmek için gece- gündüz demeden çalışıyoruz. Biz suçluların tamamını önlemek ve onları bir an önce yakalayıp adalete teslim etmek için varız" dedi.

        Bakan Yerlikaya, yerel seçimde AK Parti Kestel Belediye başkan adayı Ferhat Erol'u vatandaşların desteği ile başkan yapmak istediklerini de sözlerine ekledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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