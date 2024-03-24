Kampanya amacına ulaştı, SMA''lı Havvanur tedavisi için Dubai'ye pembe balonlarla uğurlandı

BURSA'da SMA Tip-1 hastası Havvanur Koca’nın (3) tedavisi için gerekli olan, 1 milyon 880 bin dolara ulaşılması için 2,5 yıl önce başlatılan valilik onaylı kampanyada gerekli 63 milyon lira tutarındaki yardım toplandı. Kampanya sürecinde Havvanur'a destek verenler, yarın saat 04.00'te tedavi için Dubai'ye gidecek olan Havvanur'un evinin önüne ellerinde pembe balonlar ile geldiler. Kalabalık, kızlarını balkona çıkaran Koca ailesine moral verip destek olmak için ellerindeki balonları uçurdu.

Bursa'da yaşayan Nurcan Koca (28) ile Aslan Koca (34), 2018 yılında evlendi. 3 çocuğu olan Koca ailesi, Mart 2021'de dünyaya gelen en küçük kızları Havvanur'un hareketsiz olmasından şüphelenince hastaneye götürdü. Kontrol ve tetkikler sonucunda 2 aylık Havvanur'a Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip-1 teşhisi konuldu. 9 aylık olduğunda yoğun bakıma alınıp, taburcu edildikten sonraki 2 aylık süreçte fenalaşıp, 5 kez hastaneye kaldırılan Havvanur için Bursa Valiliği'nden alınan izinle yardım kampanyası başlatıldı.

BALON UÇURARAK KUTLADILAR Koca ailesi, valilik izinlerinin ardından Havvanur'un tedavisi için gerekli olan 1 milyon 880 bin doları biriktirebilmek için çeşitli kampanyalar yürüttü. Okullara zarf bırakıp, kermes düzenleyen, sosyal medyada paylaşım yapıp, kurdukları stantlarla kızları için bağış toplayan aile, kızlarının tedavisi için gerekli olan 63 milyon lira tutarındaki yardımı topladı. Kampanya sürecinde Havvanur'a destek verenler, yarın saat 04.00'te, ailesiyle birlikte tedavi için Dubai'ye gidecek olan Havvanur'un evinin önüne ellerinde pembe balonlar ile geldi. Kalabalık, kızlarını balkona çıkaran Koca ailesine moral verip destek olmak için ellerindeki balonları uçurdu, Havvanur'a sevgi gösterisinde bulunup oynadı.