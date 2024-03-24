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        Kampanya amacına ulaştı, SMA''lı Havvanur tedavisi için Dubai'ye pembe balonlarla uğurlandı

        BURSA'da SMA Tip-1 hastası Havvanur Koca'nın (3) tedavisi için gerekli olan, 1 milyon 880 bin dolara ulaşılması için 2,5 yıl önce başlatılan valilik onaylı kampanyada gerekli 63 milyon lira tutarındaki yardım toplandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 10:53 Güncelleme: 24.03.2024 - 10:55
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        Kampanya amacına ulaştı, SMA''lı Havvanur tedavisi için Dubai'ye pembe balonlarla uğurlandı
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        BURSA'da SMA Tip-1 hastası Havvanur Koca’nın (3) tedavisi için gerekli olan, 1 milyon 880 bin dolara ulaşılması için 2,5 yıl önce başlatılan valilik onaylı kampanyada gerekli 63 milyon lira tutarındaki yardım toplandı. Kampanya sürecinde Havvanur'a destek verenler, yarın saat 04.00'te tedavi için Dubai'ye gidecek olan Havvanur'un evinin önüne ellerinde pembe balonlar ile geldiler. Kalabalık, kızlarını balkona çıkaran Koca ailesine moral verip destek olmak için ellerindeki balonları uçurdu.

        Bursa'da yaşayan Nurcan Koca (28) ile Aslan Koca (34), 2018 yılında evlendi. 3 çocuğu olan Koca ailesi, Mart 2021'de dünyaya gelen en küçük kızları Havvanur'un hareketsiz olmasından şüphelenince hastaneye götürdü. Kontrol ve tetkikler sonucunda 2 aylık Havvanur'a Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip-1 teşhisi konuldu. 9 aylık olduğunda yoğun bakıma alınıp, taburcu edildikten sonraki 2 aylık süreçte fenalaşıp, 5 kez hastaneye kaldırılan Havvanur için Bursa Valiliği'nden alınan izinle yardım kampanyası başlatıldı.

        BALON UÇURARAK KUTLADILAR

        Koca ailesi, valilik izinlerinin ardından Havvanur'un tedavisi için gerekli olan 1 milyon 880 bin doları biriktirebilmek için çeşitli kampanyalar yürüttü. Okullara zarf bırakıp, kermes düzenleyen, sosyal medyada paylaşım yapıp, kurdukları stantlarla kızları için bağış toplayan aile, kızlarının tedavisi için gerekli olan 63 milyon lira tutarındaki yardımı topladı. Kampanya sürecinde Havvanur'a destek verenler, yarın saat 04.00'te, ailesiyle birlikte tedavi için Dubai'ye gidecek olan Havvanur'un evinin önüne ellerinde pembe balonlar ile geldi. Kalabalık, kızlarını balkona çıkaran Koca ailesine moral verip destek olmak için ellerindeki balonları uçurdu, Havvanur'a sevgi gösterisinde bulunup oynadı.

        'DUALARIM KABUL OLDU'

        Kızının sağlığına kavuşması için sürekli dua ettiğini söyleyen Aslan Koca, “Çok mutluyuz. Biz, hiç Allah'tan umudumuzu kesmedik. Bizim önümüze engel olanlar çıktı. O engelleri aştık. Gerçekten gönlü güzel insanlar olunca, her engel aşılıyor. Bundan sonra Dubai'de ilacımızı aldıktan sonra, Havvanur koşabilecek. Benim 2 kızım daha var. Aynı onlar gibi oyuncaklarla oynayacak. Tek umudumuz oydu. Dualarım kabul oldu. Yardımda bulunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

        ‘HAYALLERİMİZ GERÇEK OLACAK’

        Kızının tedavisinin ardından yaşıtları gibi eğlenebileceğini ve çocukluğunu yaşayacağını söyleyen Nurcan Koca da “Gerçekten çok zorlu süreçlerden geçtik. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bugün en mutlu günümüz. Havvanur ilacına kavuşacak. Bilin ki SMA çaresiz değildir. Rabbime şükürler olsun. Yani çok mutluyuz. 2,5 yıl kampanyamız devam etti. Havvanur çok acılar çekti. İnşallah artık acıları bu tedaviyle son bulacak. Bu tedaviden sonra kızım artık yürüyüp, koşabilecek. Kısacası hayallerimiz gerçek olacak” diye konuştu.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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