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        Bursa'da 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı

        BURSA'da, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 17:53 Güncelleme: 11.04.2024 - 17:55
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        Bursa'da 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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        BURSA’da, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaza saat 16.00 sıralarında, Yeni Mahalle'de meydana geldi. Şehmuz B. (35) yönetimindeki 16 AYR 711 plakalı otomobil, Akpınar ve Bülbüller Caddesi'nin kesiştiği mevkide, Elif B.'nin (30) kullandığı 16 KGG 16 plakalı Togg marka otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Şeyhmuz B. ile aracında bulunan Medine B. (11), Rumeysa B. (15), Mehmet Şirin B. (10) ve Güler B. (29) yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Trafik ekipleri, olası ikinci kazayı önlemek için yolda güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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