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        Bursa'da, hafif ticari araç bariyerlere çarptı; aynı aileden 4 yaralı

        GEBZE-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda, dinlenme tesisine girdiği sırada kontrolden çıkan hafif ticari araç bariyerlere çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 20:06 Güncelleme: 11.04.2024 - 20:10
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        Bursa'da, hafif ticari araç bariyerlere çarptı; aynı aileden 4 yaralı
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        GEBZE-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nda, dinlenme tesisine girdiği sırada kontrolden çıkan hafif ticari araç bariyerlere çarptı. Kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 17.30 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Orhangazi mevkisinde meydana geldi. İstanbul’dan Bursa istikametine giden Tayfun Yemenicioğlu (61) idaresindeki 34 DU 3887 plakalı hafif ticari araç, dinlenme tesislerine girmek için manevra yaptığı sırada kontrolden çıktı. Metrelerce savrulan araç, bariyerlere çarparak durabildi. Kazada, sürücü Tayfun Yemenicioğlu ile eşi Sebahat, ikiz çocukları Ecrin ve Enes Yemenicioğlu yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        BABA İLE OĞLU ARAÇTA SIKIŞTI

        Kazadan hafif yaralı olarak kurtulan anne Sebahat ile kızı Ecrin Yemenicioğlu’na ilk müdahale sağlık ekiplerince yapılırken, itfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücü Tayfun ile oğlu Enes Yemenicioğlu’nu (18) kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yarım saatlik çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan baba ile oğlu sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı 4 kişi, Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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