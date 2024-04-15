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        Nefes borusuna mama kaçan 2 yaşındaki Umut Ali hayatını kaybetti

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, nefes borusuna mama kaçan Umut Ali kadir (2) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 21:02 Güncelleme: 15.04.2024 - 21:05
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        Nefes borusuna mama kaçan 2 yaşındaki Umut Ali hayatını kaybetti
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, nefes borusuna mama kaçan Umut Ali kadir (2) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Olay saat 18.30 sıralarında Yunus Emre Mahallesi, Işıktepe Sokakta meydana geldi. Anne Rufina Kadir’in (32) mama yedirmeye çalıştığı Umut Ali nefes almakta zorluk çekmeye başladı. Nefessiz kalan bebeğini gören anne sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlisi, nefes almadığını belirlediği bebeğe kalp masajı yapmaya başladı. Ambulansa alınan Umut Ali, kalp masajı yapılarak hastaneye kaldırıldı. Umut Ali bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bebeğin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp kurumuna gönderildi.

        Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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