Ekskavatöre çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti (2)
HAYATINIKAYBETTİBursa'nın Osmangazi ilçesinde ekskavatöre arkadan çarpan motosikletin ağır yaralanan sürücüsü Emre Tutak (27), kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi.
HAYATINIKAYBETTİ
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ekskavatöre arkadan çarpan motosikletin ağır yaralanan sürücüsü Emre Tutak (27), kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi. Tutak'ın cenazesi, ikindi vakti Orhaneli ilçesi Gümüşpınar Mahallesi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.
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