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        Ekskavatöre çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti (2)

        HAYATINIKAYBETTİBursa'nın Osmangazi ilçesinde ekskavatöre arkadan çarpan motosikletin ağır yaralanan sürücüsü Emre Tutak (27), kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 14:43 Güncelleme: 15.04.2024 - 14:45
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        Ekskavatöre çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti (2)
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        HAYATINIKAYBETTİ

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ekskavatöre arkadan çarpan motosikletin ağır yaralanan sürücüsü Emre Tutak (27), kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi. Tutak'ın cenazesi, ikindi vakti Orhaneli ilçesi Gümüşpınar Mahallesi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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