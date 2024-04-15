Öğretmenler "Şehir, Medeniyet ve Mekan Buluşmaları"nda Bursa Numaniye Dergahı'nı gezdi

​​​​​​​Eğitim ve Değişim Derneği (E-Der) Bursa Temsilciliğince düzenlenen "Şehir, Medeniyet ve Mekan" etkinliği, Bursa Numaniye Dergahı'nda yapıldı.

E-Der Bursa Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, dergahın fiziki koşullarından dolayı 50 öğretmenle sınırlandırılan etkinlikte, Mehmet Safiyüddin Erhan tarafından ziyaretçilere bilgi verildi.

Harem, hazire, hamam ve selamlık bölümleri gezildikten sonra mescit odasında mekanla ilgili bilgilendirmede bulunuldu.

Program, soru cevap bölümünden sonra hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.