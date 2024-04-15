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        Öğretmenler "Şehir, Medeniyet ve Mekan Buluşmaları"nda Bursa Numaniye Dergahı'nı gezdi

        ​​​​​​​Eğitim ve Değişim Derneği (E-Der) Bursa Temsilciliğince düzenlenen "Şehir, Medeniyet ve Mekan" etkinliği, Bursa Numaniye Dergahı'nda yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 09:55 Güncelleme: 15.04.2024 - 09:55
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        Öğretmenler "Şehir, Medeniyet ve Mekan Buluşmaları"nda Bursa Numaniye Dergahı'nı gezdi
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        ​​​​​​​Eğitim ve Değişim Derneği (E-Der) Bursa Temsilciliğince düzenlenen "Şehir, Medeniyet ve Mekan" etkinliği, Bursa Numaniye Dergahı'nda yapıldı.

        E-Der Bursa Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, dergahın fiziki koşullarından dolayı 50 öğretmenle sınırlandırılan etkinlikte, Mehmet Safiyüddin Erhan tarafından ziyaretçilere bilgi verildi.

        Harem, hazire, hamam ve selamlık bölümleri gezildikten sonra mescit odasında mekanla ilgili bilgilendirmede bulunuldu.

        Program, soru cevap bölümünden sonra hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

        Projeyle, öğretmenlerin yaşadıkları ve görev yaptıkları şehrin önemli mekanlarını ziyaret etmeleri, kadim şehrin adeta hazineleri olan tarihi yapıları daha sonra öğrencilerine gezdirmelerini sağlamak amaçlanıyor.​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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