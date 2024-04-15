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        Bursa'da iş makinesine çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

        Bursa'da, iş makinesine arkadan çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 09:23 Güncelleme: 15.04.2024 - 09:23
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        Bursa'da iş makinesine çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
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        Bursa'da, iş makinesine arkadan çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi Bursa-İzmir Yolu Kent Meydanı alt geçidinde, Emre Tutak (27) kontrolündeki 16 BEH 781 plakalı motosiklet, aynı istikamette seyir halindeki sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 45 08 014 plakalı iş makinesine arkadan çarptı.

        Motosikletten savrularak ağır yaralanan Tutak, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı.

        Kaza sebebiyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı, motosikletin kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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