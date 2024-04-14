Bursaspor İnfo Yatırım - Manisa Büyükşehir Belediyespor: 102-94
SALON: TOFAŞHAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Alper Özgök, Nazlı Çisil GüngörBURSASPOR: Young 11, Neal 12, Ömer Utku Al 2, Michineau 10, Semih Erden 2, Brown 30, Mutaf 16, Metin Türen 2, Gavrilovic 17MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Russell 25, Cruz 23, Luther 14, Ege Arar 12, Mustafa Baki Görür 6, Ayberk Olmaz, Dorukhan Engindeniz 3, Terry 9, Barış Çağan Özkan 21'İNCİ PERİYOT: 10-18DEVRE: 32-333'ÜNCÜ PERİYOT: 51-51NORMAL SÜRE: 75-751'İNCİ UZATMA: 87-87Basketbol Süper Ligi'nin 27'nci haftasında Bursaspor İnfo Yatırım, sahasında konuk ettiği Manisa Büyükşehir Belediyespor'u iki uzatma sonunda 102-94 mağlup etti.
SALON: TOFAŞ
HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Alper Özgök, Nazlı Çisil Güngör
BURSASPOR: Young 11, Neal 12, Ömer Utku Al 2, Michineau 10, Semih Erden 2, Brown 30, Mutaf 16, Metin Türen 2, Gavrilovic 17
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Russell 25, Cruz 23, Luther 14, Ege Arar 12, Mustafa Baki Görür 6, Ayberk Olmaz, Dorukhan Engindeniz 3, Terry 9, Barış Çağan Özkan 2
1'İNCİ PERİYOT: 10-18
DEVRE: 32-33
3'ÜNCÜ PERİYOT: 51-51
NORMAL SÜRE: 75-75
1’İNCİ UZATMA: 87-87
Basketbol Süper Ligi'nin 27'nci haftasında Bursaspor İnfo Yatırım, sahasında konuk ettiği Manisa Büyükşehir Belediyespor'u iki uzatma sonunda 102-94 mağlup etti.
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