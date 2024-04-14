Bursaspor İnfo Yatırım - Manisa Büyükşehir Belediyespor: 102-94

Basketbol Süper Ligi'nin 27'nci haftasında Bursaspor İnfo Yatırım, sahasında konuk ettiği Manisa Büyükşehir Belediyespor'u iki uzatma sonunda 102-94 mağlup etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.