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        İnegölspor - Karaman Futbol Kulübü: 1-0

        STAT: İnegöl ilçeHAKEMLER: Serkan Pınar, Şükrü Çavcı, Eren ÖzçelikİNEGÖLSPOR: Bekir Sevgi, Nadir Çiftçi, Furkan Özyapı( Dk 81 Muhamed Samed Karakoç), Serhat Baştan (Dk 90 Muhammet Berkay Tekke), Yusuf Kocatürk, Kadir Turhan, Orhan Aktaş, Yusuf Talum, Uğur Utlu (Dk 90 Emir Özsoy), Erkan Arda Çağdaş (DK 66 Eren Emre Aydın) , Ömer Gür (Dk 81 Ahmet Hakan Şahin)KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ: Baran Güler, Mete Yıldız (Dk 89 Özcan Aydın), Ahmet Furkan Özcan, Artun Akçakın (Dk 83 Oktay Balcı), İbrahim Can Köse, Erdem Dikbasan, Anıl Batın Aydın, Onur Taha Takır (Dk 67 Ahmet Karademir), Ömer Faruk Gümüş (Dk 67 Polat Abay), Bora Çuha, Berkan Burak Turan (Dk 83 Muhammed Mustafa Pınarcı)GOL: Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 17:20 Güncelleme: 14.04.2024 - 17:25
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        İnegölspor - Karaman Futbol Kulübü: 1-0
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        STAT: İnegöl ilçe

        HAKEMLER: Serkan Pınar, Şükrü Çavcı, Eren Özçelik

        İNEGÖLSPOR: Bekir Sevgi, Nadir Çiftçi, Furkan Özyapı( Dk 81 Muhamed Samed Karakoç), Serhat Baştan (Dk 90 Muhammet Berkay Tekke), Yusuf Kocatürk, Kadir Turhan, Orhan Aktaş, Yusuf Talum, Uğur Utlu (Dk 90 Emir Özsoy), Erkan Arda Çağdaş (DK 66 Eren Emre Aydın) , Ömer Gür (Dk 81 Ahmet Hakan Şahin)

        KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ: Baran Güler, Mete Yıldız (Dk 89 Özcan Aydın), Ahmet Furkan Özcan, Artun Akçakın (Dk 83 Oktay Balcı), İbrahim Can Köse, Erdem Dikbasan, Anıl Batın Aydın, Onur Taha Takır (Dk 67 Ahmet Karademir), Ömer Faruk Gümüş (Dk 67 Polat Abay), Bora Çuha, Berkan Burak Turan (Dk 83 Muhammed Mustafa Pınarcı)

        GOL: Dk. 44 Ömer Gür (İnegölspor)

        SARI KARTLAR: Nadir Çiftçi, Serhat Baştan, Uğur Utlu(İnegölspor) Berkan Burak Turan(Karaman Futbol Kulübü)

        TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup 35’inci hafta karşılaşmasında İnegölspor, sahasında ağırladığı Karaman Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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