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        Esnafın, polisten kaçan şüpheliyi etkisiz hale getirdiği anlar kamerada

        BURSA'da, kimlik kontrolü yapan polisten kaçan şüpheliyi, iş yerinin önünde çay içen erkek kuaförü İshak Kukaroğlu yakaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 15:51 Güncelleme: 14.04.2024 - 15:55
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        Esnafın, polisten kaçan şüpheliyi etkisiz hale getirdiği anlar kamerada
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        BURSA'da, kimlik kontrolü yapan polisten kaçan şüpheliyi, iş yerinin önünde çay içen erkek kuaförü İshak Kukaroğlu yakaladı. Yolunu kestiği şüpheliyi polise teslim eden Kukaroğlu, ardından çayını içmeyi sürdürdü. Vatandaşlık görevini yaptığını söyleyen Kukaroğlu, "Büyütecek bir şey yok" dedi.

        Olay, dün saat 18.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. Polis ekiplerinin caddede kimlik kontrolü yaptığını gören şüpheli koşarak uzaklaşırken; polisler de takibe alıp peşinden koştu. Polisler, ara sokaklara girip izini kaybettirmeye çalışan şüpheliyi yakalamak için takviye ekip istedi. Bu sırada Bahçe Sokak'taki iş yerinin önünde oturup çay içen erkek kuaförü İshak Kukaroğlu, İlkbahar Caddesi istikametine kaçan kişiyi görünce aniden yola atladı. Kukaroğlu, yakalayıp yere yatırdığı şüpheliyi polislere teslim ettikten sonra da masaya dönüp çayını içmeye devam etti.

        OLAY ANI KAMERADA

        Erkek kuaförünün, şüpheliyi etkisiz hale getirip polis teslim ettiği anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, Kukaroğlu'nun oturup çay içmesi, şüphelinin kaçtığını fark edince yakalamak için yola atlaması, etkisiz hale getirip yere yatırması, polislere teslim edip tekrar yerine dönüp çay içmeye devam ettiği anlar yer alıyor.

        Olayın ardından, vatandaşlık görevini yaptığını belirten İshak Kukaroğlu, "Ben kuaförüm. Burada oturup çayımı içiyordum. Aşağıda bir hareketlenme olduğunu gördüm. İki polis arkadaş birini kovalıyordu. Ben de buradan bir müdahale etme gereği duydum. Onu geçirmemek istedim. Kişiyi etkisiz hale getirdim ve ekiplere teslim ettim. Sosyal medyada görüntüleri arkadaşlar yayınlamışlar. Büyütecek bir şey yok. Her Türk vatandaşının yapması gereken bir olay" diye konuştu.

        Bu arada, polis tarafından yakalanan ve ismi açıklanmayan şüphelinin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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