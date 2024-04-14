Uludağ'ın eteklerinde orman yangını

Uludağ'ın eteklerinde, Teleferik Mahallesi'nin üst bölgesinde saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Ormanda çam ve köknar ağaçlarından oluşan arazinin sarp olması nedeniyle alevlere müdahale etmekte zorluk çekildiği belirtildi. İtfaiye araçlarının çıkamadığı alana, Oman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kara yoluyla giderek müdahale ediyor. Yetkililer, yangının durumuna göre alevlere havadan da müdahale edileceğini açıkladı.

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