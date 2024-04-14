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        Bursa'da 2 kişinin silahlı kavgasında, eğlence mekanında oturan müşteri yaralandı

        Bursa'da alışveriş merkezindeki eğlence mekanında oturan müşteri, 2 kişi arasındaki silahlı kavga sırasında seken mermiyle yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 05:31 Güncelleme: 14.04.2024 - 05:31
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        Bursa'da 2 kişinin silahlı kavgasında, eğlence mekanında oturan müşteri yaralandı
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        Bursa'da alışveriş merkezindeki eğlence mekanında oturan müşteri, 2 kişi arasındaki silahlı kavga sırasında seken mermiyle yaralandı.

        İddiaya göre, Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi Akpınar Caddesi'nde bulunan alışveriş merkezindeki mekanda, S.H. (28) ile Y.A. (30) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.A, tabancasıyla ateş etti. S.H'yi ıskalayan mermi, sekerek mekanda oturan H.G'nin bacağına isabet etti. Çevredekiler, kavganın taraflarını ayırmakta zorlandı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı H.G, yakındaki özel bir hastaneye götürüldü.

        Kavga eden 2 kişi ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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