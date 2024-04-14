İlk meclis toplantısında su indirimi ve Türkçe tabela kararı

BURSA Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Mustafa Bozbey başkanlığında ilk kez toplandı. Toplantıya 106 meclis üyesinden 105’i katılırken, ilk toplantıda Başkan Bozbey’in önergesiyle suya yüzde 25 indirim ve tabelalarda Türkçe dil kullanımı kararı oy birliğiyle meclisten geçti. Başkan Bozbey meclis açılışında yaptığı konuşmada “tek amacımız kentimize ve ülkemize hizmet etmek” dedi.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi 2024-2029 seçim dönemi birinci dönem olağan toplantısı birinci birleşimi Başkan Mustafa Bozbey başkanlığında ilk kez toplandı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıya 106 meclis üyesinden 105’i katıldı. Meclis Toplantısı’nın açılışında yaptığı konuşmada Bursa’daki 17 ilçenin Belediye Başkanı’na çağrıda bulunan Mustafa Bozbey, “el ele vererek Bursa’ya yakışır bir dönemi hep birlikte yaşamaya davet ediyorum. Yeni dönemde yapacağımız çalışmaların kentimizi güzel günlere taşıyacağına inancım tam. Bunu birlikte uyum içinde çalışarak başarabiliriz. Bize düşen halkın tercihine saygı duyup, burada uyum içinde bu kent için hizmet üretmek. Halkın temsilcisi olarak yer aldığımız bu mecliste sorumluluğumuz büyük. Bursa'daki 17 belediye başkanımız da bizim belediye başkanımızdır. 17 belediye başkanımızın tamamını işbirliği yapmaya ve el ele vererek Bursa'ya yakışır bir dönemi hep birlikte yaşamaya davet ediyorum. Farklı dünya görüşlerine sahip olabiliriz, farklı siyasi görüşlere de sahip olabiliriz ama eminim ki buradaki herkesin tek amacı var o da kentimize ve ülkemize hizmet etmektir. Bu nedenle Meclis'te yer alan bütün partilerin burada uyum içinde çalışacağına kesinlikle inanıyorum. Kimsenin iyi niyetinden de şüphemiz yok elbette hatalarımız olacak, birbirimizi uyarmak yanlışın düzeltilmesini sağlamak da bu halka karşı Bursalı’lara karşı sorumluluğumuzdur” dedi

'HERKESE AYNI HİZMET ÖNCELİĞİMİZ, ŞEFFAFLIK TEMEL İLKEMİZ' Bursa’ya faydalı olabilmek adına adil ve hesap verebilir yönetim anlayışıyla Bursa’yı yöneteceklerini söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, “İnanıyorum ki yeni dönemde el ele, omuz omuza vereceğiz ve güzel Bursamıza faydalı hizmetler sunacağız. Katılımcı, adil, hesap verebilir bir yönetim anlayışı ile Bursamızı birlikte yöneteceğiz. Bursamızın her noktasına aynı hizmeti götürmek önceliğimiz, şeffaflık temel ilkemiz olacak. Ortak akılla ortak çözümler üreterek süreci hep birlikte yöneteceğiz Bursamız için birlik olmak zorundayız. Bu şehrin çocuklarına, gençlerine, kadınlarına, erkeklerine, doğasına, tarihine, kültürüne maneviyatına geçmişine ve geleceğine olan sorumluluğumuzu asla unutmayacağız. Herkesin özel hayatına saygı duyan bir anlayışı hakim kılarak bütün Bursamızı gülümseteceğimize söz veriyorum. Kentimizin tamamına eşit ve adil hizmeti için çok çalışacağımıza söz veriyorum. Vatandaşlarımızın yanında olacağımıza söz veriyorum. Zor durumda olanın, engelli bireylerimizin, çocukların, kadınların, gençlerin, sokaktaki can dostlarımızın hep yanında olacağıma söz veriyorum. Güzel tablomuzun beş yıl boyunca sürmesini temenni ediyorum” diye konuştu.