Karacabey Belediyespor - Ankaraspor: 4-1
STAT:Mustafa Fehmi GerçekerHAKEMLER: Yusuf Aydın, Serhat Sağır, Osman BarukKARACABEY BELEDİYESPOR: Olcay Topçu, Yusuf Ziya Gümüş, Burak Karapınar, Ersel Aslıyüksek (Dk.
STAT:Mustafa Fehmi Gerçeker
HAKEMLER: Yusuf Aydın, Serhat Sağır, Osman Baruk
KARACABEY BELEDİYESPOR: Olcay Topçu, Yusuf Ziya Gümüş, Burak Karapınar, Ersel Aslıyüksek (Dk.90 Mehmet Yanıkara), Ata Kurtuluş (Dk.68 Azat Çakır), Furkan Yasin Yalçın, Ömer Faruk Yücel, Onur Öztonga, Ali Aydemir (Dk.73 Namık Barış Çelik), Tuğkan Kamışoğlu (Dk.90 Yunus Emre Çakır), Serhat Kot
ANKARASPOR: Anıl Atağ, Kaan Baysal, Mehmet Burak Tarlabölen (Dk.29 Ömer Faruk Sezgin), Fahrettin Berk Yılmaz, Recep Taşbakır, Batuhan Kırdaroğlu (Dk.29 Raşit Yöndem), İbrahim Sürgülü, Furkan Eliaçık (Dk.59 Cenk Doğan), Savaş Yorulmaz (Dk.46 Fatih Kızılkaya), Recep Yemişçi, Utku Şen (Dk.29 Hamza Gür)
GOL: Dk. 3 ve Dk.5 Ersel Aslıyüksek, Dk.40 Tuğkan Kamışoğlu, Dk.82 Onur Öztonga (Karacabey Belediyespor)- Dk.79 Ömer Faruk Sezgin (Ankaraspor)
SARI KART: Yusuf Ziya Gümüş (Karacabey Belediyespor)
TFF 2’nci Lig Beyaz Grup 33’ncü hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, sahasında konuk ettiği Ankaraspor’u 4-1 mağlup etti.
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