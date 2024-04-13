Bursa'da orman yangını

BURSA'nın Dağyenice Mahallesi'nde ormanda yangın çıktı. Yangın, ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Rüzgarın etkili olduğu bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Nilüfer ilçesi Dağyenice Mahallesi ile Osmangazi ilçesi Gökçeören Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını gören çevredekiler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkili olduğu bölgede, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 arazöz, 1 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı ve 20 personelle müdahale edilen yangın, 2 saatte kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni de araştırılıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.