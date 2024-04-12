Bursa'nın tarihi ve turistik yerlerinde bayram haraketliliği yaşandı

Tarihi mekanları ve doğal güzellikleri barındıran "Osmanlı'nın ilk payitahtı" Bursa'da, güneşli havanın da etkisiyle Ramazan Bayramı tatili hareketliliği sürdü.

Her köşesi tarih kokan Bursa'da, geçmişin izlerini bugüne taşıyan manevi mekanlar, tüm heybetiyle yerli ve yabancı turistleri kendine çekti.

Bayramın üçüncü günü kentteki tarihi ve turistik yerleri gezip değerlendirmek isteyen vatandaşlar, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Hanlar Bölgesi ile dünyaya asırlarca hükmeden Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi ve oğlu Orhan Gazi'nin türbelerinin bulunduğu Tophane Parkı'nda yoğunluk oluşturdu.

Ulu Cami, cuma namazında yaşanan yoğunluğun ardından vakit namazı ve ziyaret için gelen çok sayıda vatandaşı da ağırladı.

Oğlu Orhan Gazi'nin Bursa'yı fethetmesinin ardından vasiyeti üzerine "Gümüşlü Kümbet" olarak bilinen yere defnedilen Osman Gazi'nin türbesinde alp kıyafetli jandarma personelince tutulan saygı nöbeti devrine şahit olmak isteyen vatandaşlar kalabalığa neden oldu.

Yerli ve yabancı turistler, Osmanlı padişahlarından 2. Bayezid tarafından yaptırılan ve kozalardan elde edilen ipek kumaşlarla Bursa'nın tekstil merkezi olmasında önemli rol oynayan Kozahan ve çarşılara akın etti.

Sabah saatlerinde gelip kentte kahvaltı yaptıklarını dile getiren Bıyıklı, "Oradan teleferiğe çıktık. Teleferikte keyifli vakit geçirdik, orada indik şimdi Tophane'de Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerini geziyoruz. Aşağı ineceğiz bir Kapalı Çarşı, Bıçakçılar Çarşısı ondan sonra şehrin yerel yemeklerinden yemeyi, keyifli bir vakit geçirmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde 13 yıldır macun sattığını belirten Muhammed Özdoğanlar ise ilk defa bir bayram tatilinde bu denli yoğunluğa şahit olduğunu ifade etti.

Bursa'nın turistik bir şehir olduğunu anımsatan Özdoğanlar, "Bursa'mız zaten tarihi bir yer olduğu için ziyaretçileri çok oluyor. Hepsine de teşekkür ederiz. Geliyorlar Bursa'mızı görüyorlar, biz de bir şeyler kazanıyoruz." dedi.